YouTube’daki kanalında saç, makyaj ve kıyafet kombinleri konularında deneyimlerini Sabah Gazetesi'nde paylaşan Çağla Şıkel: "Ünlü olmamız YouTube için dezavantaj. Bizleri burada çok istemiyorlar. ‘Paran bittiği için mi buraya geçtin?’ diyenler oluyor" dedi.

Çağla Şıkel Sabah Gazetesi'nin Günaydın eki için Merve Yurtyapan'a röportaj verdi. Yeni Youtube kanalı hakkında sorulara cevap veren Şıkel, kendi deneyimlerini paylaştığı kanalla ilgili yaşadığı sorunlara ve takipçilerinin sıkça sorduğu sorulara da cevap verdi. Çağla Şıkel; mankenlik, oyunculuk, sunuculuk derken şimdi de You- Tube'daki kanalıyla konuşuluyor.

Şıkel, çektiği videolarla kendi deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor, saç, cilt bakımı, makyaj ve kıyafet kombinleri hakkında bilgiler veriyor. Ünlü manken kanal açma fikrinin nasıl doğduğuna ise "Şu anda ekranda bir projem olmadığı için iş olarak önceliğim YouTube kanalım oldu. Bu kanala çok kıymet veriyoruz. Beklediğimizin de üstünde ilgi gördü. Benim amacım insanların bana sorduğu soruları cevaplamaktı. İnsanların sorularına sosyal medyada birebir cevap veremiyorum. Bu kadar merak ediliyorsa, ben de çektiğim videolarla bunları anlatmak istedim." şeklinde cevap verdi.

Yaptığı röportajda insanların 'bizden biri'yi görmelerinin, kanalının abonesinin artmasına neden olduğunu belirten Şıkel, " Şu anda 1.5 milyon takipçisi olan YouTuber'lar, sadece günlük hallerini çektikleri eğlenceli videolarla bu rakamlara ulaştı. Aslında bizim ünlü olmamız dezavantaj, YouTube'da bizleri çok fazla istemiyorlar. 'Sen de mi buraya geçtin, paranız mı bitti?' diyenler oluyor. Amacımız deneyimlerimizi paylaşmak. Anlatacak hikayemiz olduğu için buradayız."dedi.

Kanalından para kazanıp kazanmadığı ile ilgili sorulara da cevaplayan Şıkel, "Biz bu işi para odaklı yapmadık. Ben hiç denecek kadar az reklam paylaşıyorum.

YouTube'un da sadece bu amaçla kullanılmasını doğru bulmuyorum. Ama mesela kullanıp memnun kaldığım bir markayı önermek istiyorum. Bana havadan önüme çorba koyup 'YouTube'da bunu içer misiniz?' derlerse onlara geri dönüş yapmıyorum. Amacım doğru düzgün bildiğim şeyleri paylaşmak. Tabii ki hiç para kazanmıyor değiliz ama benim bel bağladığım bir ortam değil. Her şeyi bırakıp buradan yürüyeyim gibi bir durum yok." dedi.

"Çağla Şıkel, ünlüleri de Youtube kanalında ağırlıyor"

Çekeceği videolara nasıl karar verdiğini de, verdiği röportajda anlatan Şıkel, konuyla ilgili "Gün içinde aklıma gelen şeyleri çekiyoruz. Mesela bugün aklıma şu geldi: Saçlarım fön çektirdikten sonra kabarıyor. Ben de bunun önüne geçmek için 15 dakika bere takıyorum. Bu, başka insanların da muzdarip olduğu bir konu aslında. Kendime çok baktığım için çok fazla şey öğrendim." diyerek ifade etti.

Şıkel'in Youtube macerası oldukça zorlu bir yol ve özellikle de televizyon gibi klasik medyalarda çalışan bir çok insan son dönemlerde Youtube'a geçtiği için bu tip eleştirileri alması normal. Bu anlamda Youtube platformunun doğası gereği bir çok eleştiriye de katlanması gerekiyor. Ne diyelim.. Youtube hayatında Çağla Şıkel'e de başarılar diliyoruz. Bu arada eğer merak ediyorsanız Çağla Şıkel'in Youtube kanalına buradan ulaşabilirsiniz. Siz ünlü mankenin kanalı hakkında ne düşünüyorsunuz?