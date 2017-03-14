Elinizde iPhone 7 olup bir yandan da Windows XP'yi özlediyseniz müjdeyi verelim; ikisini aynı yerde görmeniz mümkün.

Bir telefondan ne bekleyeceğinizi biliyorsanız, iPhone 7 serisi beklentinizi fazlasıyla karşılıyor -olmalı-. Peki ya daha fazlasını bekliyorsanız? Dünyada, standart kullanıcıların hayal edemediklerini deneyecek fazlasıyla işsiz kalmış birileri mutlaka oluyor. Yıllar önce kullandığınız Windows XP’yi hiç iPhone 7’de çalıştırmayı düşündünüz mü? Birilerine düşünmek yetmemiş efendim; üzerine yapmışlar.

Apple’ın iPhone 7 serisinde kullandığı yonga A10, şimdilerde XP yüklü bilgisayarlarımızda kullandığımız çoğu yongadan çok daha hızlı bir işlemciye sahip. Bu da iPhone 7’nin o bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemini çalıştırabileceği anlamına geliyor. En azından bu mantıkla yola çıkan bir arkadaş oldukça başarılı olmuş.

Aşağıdaki videoda görebileceğiniz bu işlem için arkadaşlar iBox adında bir emülatör kullanmışlar. Elbette iOS’u kaldırıp yerine kurulacak Windows XP ile cihazın çalışması mümkün değildi. Emülatörlerin performansı ciddi derecede azalttığını hatırlatalım, bu sebeple A10 Fusion çipi ve 2GB RAM ile bile Windows XP emülatör aracılığıyla çalıştığı için istediğiniz performansı sağlamaz. Mayın tarlası oynamak bile uzun sürebilir. Ancak çok iyi numara olduğu şüphe götürmez bir gerçek.

iBox ile iPhone 7’niz de çağlar arası bir deneyim yaşamak istiyorsanız, emülatörler ve iOS konusunda teknik bilginizin bulunması şart. Zira internetten bulabileceğiniz kod paketleri ile çalışıyor. Eğer bir iOS acemisiyseniz bu işlemi ipek önermiyoruz. iPhone’larda bunun da mümkün olduğunu bilin yeter :)