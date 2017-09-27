İnternet, her türlü gerici ve bilim dışı düşüncenin kolayca kitleselleştiği korkunç bir ortam haline gelebiliyor. Son aylarda üyeleri gittikçe artan ve artık tanıdık simaları da aralarında gördüğümüz “Dünya düzdür” akımı bunun en somut örneklerinden.

Nedendir ya da kimin kontrolü altındadır bilinmez ama modern bilime karşı duran ve çağlar öncesinde çoktan kapanan tartışmanın tekrar hortlatılması hiç de hoş değil. Çünkü bu tarz görüşlerin karşısında durmaya çalışan bilim camiası, yapacak daha önemli işler varken bununla uğraşmak zorunda değil. Bilim dışı görüşlere inanan insan sayısı arttıkça makarayı geriye sarmaya başlıyoruz.

Twitter’da hatırı sayılır miktarda takipçisi bulunan ve şarkılarında kendine has bir tarz oturtan rap müziğin temsilcilerinden B.o.B, Dünya'nın düz olduğu inancını savunan önemli isimler arasına katıldı. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde bu işin çığırtkanlığını yapıp çeşitli kampanyalarla bilime meydan okuyan örgütlerin reklamını bile yapıyor:

"Naber çocuklar? Kendi uydumuzu uzaya göndermek için adım adım kanıt topluyorum. B.o.B'a eğriyi görmesi için yardımcı olun"

Kendisi, GoFoundMe sayfasından oluşturduğu kampanyayla insanların bu fikri yaymak için bağışta bulunmalarını istiyor. Kampanya, "B.o.B’a Eğriyi Göster" eğriyi göster anlamını taşıyan “Show B.o.B the Curve” adıyla başlatıldı. Toplamak için hedeflediği bağış miktarı 1 milyon dolar ve 2.136 doları sadece bir YouTube videosuyla kazandı.

Hatta kampanya, "Bence bu harika bir fikir, birisinin Dünya'nın düz olabileceğini bilimsel olarak kanıtlamaya ihtiyacı var.” gibi sayısız destekleyici yorum aldı ve viral oldu. Toplanan destekle inşa edilmesi planlanan uydular Dünya’nın düz olduğunu ispatlamak için atmosfer dışından görüntü alacaklar. İçinizden “Bırakın da görsünler” dediğinizi duyar gibiyiz ama durum geçekten trajedik.

Akıl fikir yoksunluğunun geldiği son seviye:

"Arka plandaki şehirler yaklaşık 16 mil uzaklıkta... Peki eğim nerede? Lütfen bunu açıklayın"

Ünlü astronom Neil deGrasse Tyson‏’un Twitter’dan B.o.B’a Rap diliyle verdiği cevapla bitirelim:

"Sevgili @bobatl, bir astrofizikçi olarak rap yapmıyorum, ancak bunu yapan insanlar tanıyorum. Üstelik aynı fikirdeyiz: SoundCloud"