İnsanların çoğu şarj adaptörü veya USB kablosu bozulduğu vakit, pek de düşünmeden 10-20 lira civarı para ödeyip orijinal olmayan şarj aleti alabiliyor. Peki, iPhone telefonlarınızda çakma adaptör kullanmak telefon sağlığını nasıl etkiliyor?

Bir iPhone'u şarj etmek için ucuz, orijinal olmayan kabloları kullanmanın kötü olduğunu zaten biliyoruz. Ancak araba çakmağına takılan kablolar veya herhangi bir adaptör kullanıp, bununla orijinal Apple kablosu kullanmak sandığımız kadar güvenli mi?

Genel olarak Apple, iPhone'unuzu şarj etmek için Apple USB kablolarını ve yalnızca Apple cihazlarını kullanmanızı tavsiye eder. Ancak, bu durum her zaman mümkün olmuyor. Bir de -resmi Türkiye fiyatı olarak- iPhone USB kablolarının 130 liradan, adaptörlerinse 90 liradan başladığını düşününce bu durum çoğumuz için alması mümkün olmayan ürünler haline gelebiliyor

Maalesef bu 'çakma adaptör kullanmak zararlı mı?' sorusunun cevabı oldukça yuvarlak: Adaptörüne göre değişir. Bununla birlikte size dair verebileceğimiz en iyi öneri: koku testini geçmeyen güç adaptörleri veya kabloları satın almayın. Orijinalinin berbat bir taklidi veya baktığınız diğer güç adaptörlerine kıyasla oldukça düşük fiyatlı bir cihaz bulduğunuz zaman kesinlikle satın almayın.

Alışveriş yapmadan önce duyduğunuz büyük, tanınmış markalardan ürünler araştırın. Şarj aletini satın alan diğer kullanıcıların yorumlarını okuyun ve insanların kritik sorunları olduğu şarj aletlerini not edin ya da hiçbir şey yapmak istemiyorsanız en azından satıcıdan cihazın şarj edip etmediğini görmek için izin isteyin.

Bizim tavsiyelerimiz burada sonlanıyor. Sizin de 'orijinal' olmayan şarj aletlerine dair bir fikriniz ve görüşünüz varsa lütfen bizlerle paylaşın.