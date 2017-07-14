California'da Doğaya 20 Milyon Sivrisinek Bırakılacak!

Verily Life Sciences, yaz boyunca Fresno, California'da 20 milyon değiştirilmiş sivrisinek bırakacak. Hastalık taşıyan böceklerin küresel etkilerini azaltmaya yönelik bu araştırma ABD'li Alphabet şirketinin ilk araştırması olacak.

Bu araştırmada Debug Fresno “Hata Ayıklama Projesi " ile steril böcek tekniği kullanılarak potansiyel bir sivrisinek kontrol yöntemi test edilmektedir. 20 haftalık bir sürede, doğal olarak oluşan bakteri (Wolbachia) ile tedavi edilen erkek Aedes aegypti sivrisinekleri vahşi doğada serbest bırakılacak. Aedes aegypti sivrisinekleri hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, Zika virisünü taşıyan beyaz işaretlere ve çizgili bacaklara sahip küçük siyah bir sivrisinektir. Her yumurtlamada 100 ila 200 yumurta bırakır. İki hafta ila bir aylık yaşam süresi boyunca, 5 defaya kadar yumurtlama yapabilir. Yalnızca dişi sivrisinekler ısırır. Yumurtaları için kanı bir protein kaynağı olarak kullanırlar ve bir öğün kandan sonra yumurtalarını bırakırlar.Yetişkin Aedes aegypti sivrisinekleri özellikle sabah erken saatlerde ve alacakaranlıkta olmak üzere gün içinde tipik olarak aktif biçimde ısırırlar. İlk kez 2013 yılında California’da görülmüşlerdir.



Otomatik larva yerleştirme sistemi

Serbest bırakılan erkekler dişi muadilleriyle çiftleşecek ve sonucunda yumurtadan yeni bir Aedes aegypti çıkmayacak. Yerel yetkililerle birlikte çalışan ve gerçekten araştırmanın sonunda ciddi bir düşüş görmeyi hedefleyen şirket, “Sonuçlarımızı ölçmek için, bu hedef alanlardaki Aedes aegypti'nin erişkin nüfus yoğunluğunu ve yumurtadan çıkma oranını iki kontrol mahallesine kıyaslayacağız. Zamanla, bu topluluklarda Aedes aegypti varlığında ciddi bir düşüş görmeyi umuyoruz.” dedi. Serbest bırakma işlemi, sivrisinekleri eşit şekilde hedefe yönelik bir biçimde dağıtacak olan minibüsler, yazılım algoritmaları ve serbest bırakma cihazları vasıtasıyla yapılacak.



