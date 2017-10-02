Çalılıkta Gizlenen Yılanı Görebiliyor musunuz?

Kahverengi bedenini çalılıklar arasında ustaca kamufle eden zehirli yılanı, sosyal medya kullanıcılarından bir çoğu ayırt etmedi.

Bu yılan dünyanın en ölümcül yılanlarından biri. Peki çalılıkta gizlenen bu sinsi yaratığı görebiliyor musunuz?

Dünyanın en zehirli ikinci yılanını gösteren bu inanılmaz fotoğrafın bir yerinde, kahverengi renk bir yılan gizli…

Hayvan profesyonellerince çekilen görüntüde saklı olan yılanı sosyal medya kullanıcıları dakikalarca ekrana baktıkları halde fark edemediler.

Yaprak yığınları ve çalı çırpı arasında bir yerde kendini mükemmel şekilde kamufle eden sürüngeni görmek oldukça zor.

Öyle ki yılanı yakalayanların, yılanın, görüntünün merkezinin solunda bir yerde olduğuna dair verdikleri ip ucu bile Facebook’ta görüntüden yılanı ayırt etmeye çalışanların işine yaramadı.

Yorumculardan biri “Sanırım körüm. İpucuna rağmen hala göremiyorum” yazıyordu.

Bir çokları çalılıkta bir çift boncuk göz arasalar da, yılan aslında kafasını dalların altına gizlemiş.

Hayvanın görünen tek bölümü, dallardan biri gibi görünen kahverengi vücudunun küçük bir parçası.