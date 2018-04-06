Fotoğrafçı Daniel Zvereff, geçen ay özel modifiyeli Canon 'Dream Lens'ini kaybetti. Bu haftaysa Daniel, çalınmış olan merceğinin eBay'den 65 bin gibi korkunç bir rakama satıldığını gördü.

Hiç, bir sürü para verdiğiniz özel bir eşyanızı kaybettiniz mi? Sonrasındaysa o 'özel' eşyanızın açık arttırmayla saçma sapan bir rakama satıldığını görseydiniz ne hissederdiniz? Çoğumuz için kabus olabilecek bu olayı fotoğrafçı Daniel Zvereff yaşadı.

Daniel Zvereff tarafından modifiye edilmiş Leica M-mount lens, 2013 yılında eBay'den yaklaşık 2300 dolar karşılığında satın alındı. Merceği kodlayan Leica fotoğraf makinelerinin otomatik olarak tanınmasını sağlamak için cihaza 800 dolar harcadı.

19 Şubatta Zvereff, Meksika'da bir otel odasında kalıyordu ve birisinin gece odasına girip Canon 50mm f / 0.95 ve bir Mamiya 75mm içeren kamera çantasının çalındığını fark edince şok olmaktan kendini alamadı. Zvereff bu durum hakkındaki açıklamasında: “Meksika'da çalınan bir eşya hakkında polise haber vermenin yararsız olduğunu biliyordum. Ayrıca ekipman sigortasını kullanmayı bıraktım. Kayıplarımı düşünmemeye ve yolculuğuma devam etmeye karar verdim." dedi.

Zvereff, eBay'i gezerken çalınan objektifi hakkında; bir arkadaşıyla mesajlaşıyordu. Sonrasındaysa o içler acısı durumla karşılaştı. Çalan adam, ürünü satarken lensin özel fotoğraflarını, öndeki seri numarasını bile kullanmıştı.

eBay açık arttırması ise dün sona erdi. Olayın en komik tarafıysa lens, 65 bin dolar gibi komik bir rakama satılmıştı. Zvereff, “Lens, maliyet açısından son derece yüksekken, olayın nasıl bu hale geldiğinden emin değilim. Eğer 3 bin dolara satıldıysa, bu beni şaşırtmayacaktı, ama böyle korkunç bir rakama satılması çok saçma." dedi.

Daniel Zvereff'e bu durum için baş sağlığı diliyoruz. Peki sizin başınıza böyle trajikomik bir durum gelse ne yapardınız?