Google'da çalışan yazılım mühendisinin başlattığı tartışma, çalışanlarının hangi firmanın ne derece cinsiyetçi ve ırkçı olduğuna dair yaptıkları oylamayı yansıtan bir raporla yeni bir boyut kazanıyor.

Teknoloji sektöründe ayrımcılığa dair tartışmaların yaşandığı zorlu bir haftaydı.

Google’ın eski mühendisi James Damore’un konuya ilişkin manifestosu, yazılım mühendisi olan kadınların işlerini yapma noktasında kalıtsal olarak daha yeteneksiz olduklarına dair anlamsız bir tartışmayı ateşledi. Bir çoklarınca bilimsel bir analizin makul bir parçası olarak görülen söz konusu yazı, bazıları tarafından sakat ve problemli bir görüşü desteklemek için manipüle edilmiş bilimsel çalışmalar olarak tanımlanıyor.

Meseleyi bütünsel anlamda ele alacak olursak, Silikon Vadisi’nde cinsiyet ve ırk ayrımcılığına dayalı mevcut durumun oldukça büyük boyutlarda olduğunun bir yansıması olduğunu söylemek mümkün. Google’ın dışında, neden ayrımcılıkla ilgili programların kaldırılması gerektiğine dair tartışmaların yer almadığı firmalarda bile bu düşünceler oldukça yaygın.

Bu noktada Comparably’nin bu hafta yayınladığı yeni bir rapor, özel bir anlam taşıyor. Raporda firmalardaki çalışanların kendi firmalarını ne oranda ‘ayrımcı’ olarak tanımladıklarına dair puanlamalar yer alıyor. Google ırk ayrımcılığına dair puanlamada ilk ona girerken, cinsiyet ayrımcılığı noktasında ilk 10’da yer almıyor.

Sıralamaya bakacak olursak:

Cinsiyet ayrımcılığında ilk 10’a giren firmalar

1. Salesforce

2. Adobe

3. Intuit

4. T-Mobile

5. LınkedIn

6. Accenture

7. Paypal

8. Workday

9. Apple

10.Facebook

Irk ayrımcılığında ilk 10’a giren firmalar

1. VMWare

2. Disney

3. LinkedIn

4. Salesforce

5. Intuit

6. Google

7. T-Mobile

8. Dell

9. Facebook

10. Symantec

Bu sonuçlar birkaç ay boyunca ve nihai olarak Ağustos 2017’de toplanmış. Bu itibarla güncel olma özelliği taşıyorlar.

Yayınladığı manifesto sonrası işinden edilen yazılım mühendisiyle uğraşan Google’ın aklında bulundurması gereken, kendi çalışanlarının oylama yaptıkları bir başka rapor.