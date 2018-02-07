Mark Douglas adlı iş adamı şirketinin yılda 5 gün daha fazla kapalı kalmasının ne ifade edeceğini hiç bilmiyordu.

Pazarlama ve reklamcılık şirketi SteelHouse'un CEO'su Douglas 2017 yılının Ocak ayında çalışanlarına bir duyuru yaptı. Douglas, ekibine her ay 3 günlük bir hafta sonu tatili geleceğini ve bunun da "SteelHouse Günü" olacağını söyledi. Her ay bir Cuma ya da Pazartesi günü tüm şirket kapanacaktı. Normal şartlarda kapitalist üretim tarzının, yabancılaşmış emek üzerine varlığını sağlayan sermaye sınıfı fazladan iş yeri kapatmanın oldukça yüklü zararlar çıkartacağını düşünür. Ancak Douglas bu politikayı uygulamaya koyduğundan bu yana çalışanların moral ve motivasyonları bir hayli arttı, bu da üretkenliğin artmasını sağladı.

Günde 8 saat çalışılan yerlerde her yıl ekstra 40 saat kayıp verimlilikle geçer. SteelHouse'un kabaca 250 çalışanı var ve ekstra 5 gün kapalı kalmak 10,000 saatlik işin feda edildiği anlamına geliyor. Douglas yaptığı açıklamada bu kaybın aslında şirket de dahil olmak üzere herkese fayda sağladığı yönünde iddiaya girebileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl böyle bir süreç yaşadıklarını söyleyen Douglas, şirketin ana hatlarının hiç bir zarar görmediğini çalışanların, birbirine daha da yakınlaştığını ve daha fazla tazelenmiş hissi duyduklarını belirtti.

Douglas, "SteelHouse Günü"nde çalışanların iş ile tamamen bağlantıyı kopardığını, bunun da, tüm çalışanlarla birlikte kendisi için de her ay keyifli bir hafta sonu geçirilmesini sağladığını ifade etti. Elbette Douglas'ın bu yöntemi şirket için herhangi bir zarara neden olmuyor. Zira, şirket böylelikle işçiler üzerinden sağladığı artı değeri daha modern bir yolla elde etmiş oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?