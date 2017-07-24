Çalışanlarına Mikroçip Takan Firma İşleri Kolaylaştırıyor

Bir çok alanda kullanılacak olan mikroçip, deri altına yerleştirilerek çalışanların ödemelerini kolaylıkla yerine getirmelerini sağlayacak olmakla birlikte, aynı zamanda kimlik olarak da kullanılabilecek.

Square Market adlı tasarım yazılımları üreten firma, çalışanlarına mikroçip takacak olan ilk firma olma ünvanını kazanmak üzere. Firmanın basın açıklamasına göre söz konusu program çalışanların tercihine bağlı olacak ve uygulama 1 Ağustos’ta başlayacak.

Çalışanlara takılacak olan Radyo Frekansı Tanılaması (RFID) çipi çalışanların dinlenme odalarındaki makinelerden alışveriş yapmalarını, kapıları açmalarını, bilgisayarlara bağlanmalarını, fotokopi makinesini kullanmalarını ve diğer bir çok şeyi yapmalarını sağlayacak.

Bu teknoloji aynı zamanda kimlik olarak, toplu taşıma araçlarında ve alışverişlerde kullanılacak bir standart haline dönüşecek.

Firma, çalışanlardan 50’nin üzerinde kişinin gönüllü olarak bu teknolojiyle donatılmış çiplerin takılmasına rıza göstereceğini umuyor. Söz konusu çip işaret parmağı ile baş parmak arasına, derinin altına yerleştirilecek.

Firmanın CEO’su Westby çipi kullananların alacakları şeyleri büfede tarayarak, ödemeyi kredi kartıyla yapacaklarını söylüyor.

Çipi kullananlar daha sonra tıpkı telefonla ödeme yapanların yaptığı gibi ellerini kaldıracak ve ödeme gerçekleşmiş olacak.

Çipin tanesi 300$ tutarında olmakla birlikte masrafı firma karşılayacak. Westby verilerin şifreli ve güvenli olarak saklanacağını da belirterek, GPS takip sisteminin de olmayacağını belirtiyor.