Japonya’da bulunan Henn-na isimli bu ilginç otelde personel yerine robot işçiler, akvaryumdaki balıklar yerineyse robot balıklar bulunuyor.

Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle birlikte canlıların yapabildiği şeyleri yapabilen ve canlılara görünüme sahip robotlar hızla hayatımıza giriyor. Öyle ki Japonya’da inşa edilen yeni bir otel, robotların artık hayatımızın bir parçası olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesi.

Henn-na isimli bu otel, hemen hemen her personelinin hatta akvaryumdaki balıkların bile robot olmasıyla birlikte sadece insanların değil tüm canlıların yerini alabileceğini gösteriyor.

Otele girdiğinizde otelin lobisinde sizi kayıt işlemleriniz için dinozor görünümlü bir robot karşılıyor. Bu robottan otele giriş işlemlerini tamamladıktan sonra Tapia isimli robot sizi odanıza kadar yolcu ediyor. Odanıza girdiğinizde ise akvaryumunuzun içinde robot balıkların olduğunu görüyorsunuz.

Üstelik bu otel abartılı fiyatlara da sahip değil. İçinde 100 oda bulunan ve geçtiğimiz gün hizmete açılan otelde odalarda standart olarak günlük 60 dolar karşılığında konaklanabiliyor. Bu otel, ileride robotların hayatımızda edineceği yerin önemli göstergelerinden biri olabilir.