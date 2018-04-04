Google Çalışanları Pentagon'a Teknoloji Satılmasına Karşı

Binlerce Google çalışanı, CEO'su Sundar Pichai'ye gönderdikleri mektuplarla, drone saldırılarının doğruluğunu artırmak için kullanılabilecek teknolojinin Pentagon'a verilmesinin bırakılmasını istedi.

ABD ordusu tarafından kullanılan teknolojilerin birçoğu bağımsız şirketler tarafından oluşturuluyor. Bu şirketler, ürettikleri son teknoloji ürünleri Pentagon'a sunarak ABD'nin savaşlarda daha etkili bir silahlı güç olması için çabalıyorlar. Teknoloji alanında dünyanın en önde gelen kuruluşlarından birisi olan Google da ABD ordusuna ekipman ve teknik destek sağlayan şirketlerin ön sıralarında yer alıyor. Ancak binlerce Google çalışanı, CEO Sundar Pichai'ye gönderdiği mektupla özellikle kitle imha silahı olarak kullanılması muhtemel olan teknolojinin Pentagon'a verilmemesini istedi. Çalışanlar tarafından gönderilen mektupta, "Biz Google'ın savaş işinde olmamasına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in 70.000 çalışanından bir kısmını temsil eden imza sahipleri, Google'ın Pentagon pilot programı Project Maven'den çekilmesini ve şirketin bir daha asla "savaş teknolojisi inşa etmeyi" taahhüt etmesini istiyor. Google tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada ise "Yeni teknolojilerin kullanılmasına ilişkin birçok açık sorunun olduğunu biliyoruz, bu nedenle bu konuşmalar oldukça önemli ve faydalıdır" ifadesi kısmen de olsa kullanıldı.

Geçtiğimiz ay, Google, ABD ordusuna video görüntülerini yorumlayan yapay zeka teknolojisi sağladığını doğruladığında Mountain View merkezli şirketin içinde ve dışında pek çok kişi büyük bir şok yaşamıştı. Uzmanlara göre Google'ın sağladığı teknoloji, insansız hava araçlarının bombalama hedeflerini daha iyi tespit etmesinde kullanılabilir. İlk olarak Gizmodo tarafından duyurulan bilgilerle ilgili bir açıklama yapan Google, teknolojilerini "saldırgan olmayan" şeklinde nitelendirmiş ve sundukları yapay zekanın sivillerin zarar görmesini engellemeye yardımcı olabileceğini kaydetmişti. Google ve Pentagon, Proje Maven'i kapsamındaki çalışmaların herhangi bir otonom silah sistemine yol açmayacağını bildirmiş ve bazı çalışanların yüreğine su serpilmesini sağlamıştı.

Ancak Google'ın uzun zamandır kullandığı “Kötülük etmeyin” sloganının göz önünde bulundurulmasıyla, şirketin bir savunma sanayi mütahidi olduğu haberlerinin ortaya çıkması, şirket içinde bölünmelere neden oldu. Bununla birlikte anlaşmazlıklar şirket içerisinde bir ilk değil. Zira Google, çalışanlarının gördükleri sorunları bildirmesi konusunda sürekli teşvik ediyor. Ancak, ABD'nin genel dış politika ve askeri yaklaşımına binlerce Google çalışanının dolaylı yollardan da olsa tepki göstermesi gayet dikkate alınması gereken bir durum. Siz ne düşünüyorsunuz, Google'dan bir Fransız Devrimi dönemi sermayesi çıkar mı?