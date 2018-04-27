Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, yıllık ortalama kişi başına çalışma saati en yüksek olan ülkeleri açıkladı. Peki çalışma şartlarından sürekli şikayet edilen Türkiye kaçıncı sırada?

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayınlamış olduğu İstihdam Görünümü Raporu'na göre OECD üyesi 38 ülke içinde kişi başına yıllık ortalama çalışma saatleri en yüksek olan ülkeler Meksika, Kosta Rika, Güney Kore, Yunanistan ve Rusya oldu. Türkiye ise kişi başına yıllık 1.832 saat ortalama ile listenin 14. sırasında yer alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) gerçekleştirdiği araştırmaya göre düşük ve orta gelirli ülkelerin çalışma saatleri, yüksek gelirli ülkere göre daha fazla. Bu duruma yol açan en büyük etkenler ise düşük maaşlı çalışma, serbest meslek sahiplerinin toplam iş gücüne oranı, iş güvenliği ve ülkenin kültürel yapısı.

Güney Kore, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek yıllık çalışma saati ortalamasına sahip. Fakat Güney Kore Parlamentosu’nun yeni onayladığı yasa, haftalık çalışma süresinin üst sınırını 68 saatten 52 saate düşürecek. İş dünyası bu durumdan pek memnun olmasa da Güney Kore hükümeti, yeni yasanın yaşam standartlarını yükselteceğini düşünüyor.

Japonya’da ise ‘aşırı çalışmak’ ölüm gibi ciddi bir sorun doğurmuş durumda. Karoşi olarak adlandırılan ölüme aşırı çalışmanın neden olduğu strese bağlı kalp krizi ve felç gibi hastalıklar neden oluyor. Japonya’nın kişi başına yıllık ortalama çalışma saati diğer ülkelere göre düşük olsa da haftalık bir üst sınır bulunmuyor ve bazı işletmeler bundan faydalanıyor.

Haftalık çalışma saati üst sınırı en yüksek olan ülkeler ise Tayland, Seyşeller, Kosta Rika, Nepal ve İran oldu. Türkiye’de ise İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresinin yasal sınırı 45 saat. Ülkemiz çalışma saatleri düzenli olarak eleştirilse de Tayland’ın 84 saatlik üst sınırı düşünüldüğünde iyi durumda olduğumuz söylenebilir.

Son yıllarda dünya ekonomisini sırtlayan Asya, çalışma saatlerinin en uzun olduğu kıta olarak dikkat çekiyor. Asya ülkelerinin %32'sinde haftalık çalışma saati üst sınırı bulunmazken, %29’unda ise haftalık çalışma saati 60 saatin üzerinde. Ayrıca Amerika ve Karayip ülkelerinin de %34’ünde haftalık çalışma saati üst sınırı bulunmuyor.

İş yasalarının esnek olduğu Ortadoğu’da ise ülkelerin %80’i şirketlerin haftalık çalışma saatinin 60 saati aşmasına müsaade ediyor. Avrupa ülkeleri, işletmelerin çalışma sürelerini yasalarla katı bir şekilde sınırlandırmışken, Türkiye ve Belçika’da işletmelere göre haftalık çalışma saati 48'i aşabiliyor.

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan İsviçreli UBS'nin 71 şehirde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaya göre haftalık 50.1 saatlik çalışma ortalaması bulunan Hong Kong, haftalık çalışma saati en yüksek olan şehir. Hong kong’u 43.7 saatle Mumbai, 43.5 saatle Mexico City, 42.6 saatle Yeni Delhi ve 42.1 saatle Bangkok izliyor.