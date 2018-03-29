Call of Duty 4: Modern Warfare Artık Xbox One'a Uyumlu

Microsoft, Xbox One'da 'geriye dönük uyumluluk olarak adlandıran' oyun arşivlerine Call of Duty 4: Modern Warfare'ı da ekledi.

Call of Duty 4, 2007 yılında piyasaya çıkmış ve serinin 2. Dünya Savaşı eksenindeki oynanışını modern zamanlara taşıyarak 2011 yılını konu almıştı.

Kristan Reed, 2007 Eurogamer incelemesinde: “Call of Duty, genel olarak bizlere savaş temelli FPS oyunları için büyük bir geriye dönüş fırsatı sunuyor. Çok etkileyici grafikleri olmamasına ve çok oyunculu olmamasına rağmen Modern Warfare, tek oyunculu oyun konseptine alışmaya değer bir oyun." diyerek oyunu beğendiğini belli etmişti.

Eğer oyunu oynamak istiyorsanız, Call of Duty 4: Modern Warfare'ın orijinal Xbox 360 oyununu diske kopyalayabilir ve Xbox One'ınızda oynayabilirsiniz.

Eğer oyunun eski sürümüne sahip değilseniz, Microsoft'un Bahar İndirimi'nin bir parçası olarak sunduğu Xbox Store'daki dijital sürümü de alabilirsiniz. Oyun şu an Bahar İndirimi'yle birlikte ₺164,25, yerine ₺114,98'ye oyunculara sunuluyor.