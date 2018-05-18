Uzunca süredir duyurusu beklenen ve içerisinde tek oyunculu oynanışa yer vermeyeceği konuşulan Call of Duty: Black Ops 4 duyuruldu.

Geleceksel FPS savaşlarının bu seneki ayağı başlamış görünüyor. 23 Mayıs'ta Battlefield V'in duyurulacağının açıklanmasından sonra Activision da kozlarını oynadı ve dün detaylı bir oynanış videosuyla Call of Duty: Black Ops 4'ün duyurusunu patlattı. Videolar zaten her şeyi açıklayacak ancak merak edenler için söyleyelim: Oyunda bir de battle royale modu olacak!

İlk Video: Multiplayer Reveal (Multiplayer Duyurusu)

İkinci Video: Blackout Introduction (Battle Royale Duyurusu)

Üçüncü Video: Blood of the Dead (Zombi Modu Duyurusu)

Açıkçası yayınlanan videolardan çok memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Multiplayer'da temponun neredeyse Unreal Tournament seviyesine çekilmesi herkesi memnun eder mi bilinmez ama ortada dönen aksiyon gerçekten akıyor. Bunun üzerine kalkanlı, kılıçlı savaşlar, zombi modları ve battle royale derken oyun büyük umut vadediyor. 12 Ekim 2018'de PC, Xbox One, PS4 için piyasaya çıkacak olan Call of Duty Black Ops 4'ü bugün sipariş verirseniz, kapalı betaya herkesten önce erişme şansına sahip olabilirsiniz.