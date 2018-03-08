Call of Duty: Black Ops 4'ün Çıkış Tarihi Resmen Duyuruldu!

Haftalardır süren söylentilerden sonra, artık bir efsane haline gelen savaş oyunu serisi olan Call of Duty'nin yeni oyunu Black Ops 4'ün (IIII) sonbaharda çıkacağı yetkililer tarafından açıklandı.

Oyunun yayımcısı Activision tarafından oyunun çıkacağı 12 Ekim tarihinden başka bir bilgi verilmezken daha detaylı açıklamanın geliştirici Treyarch tarafından 17 Mayıs tarihinde yapılacağı belirtildi.

On yıldan uzun bir süredir oyun severlerin büyük bir zevkle ve heyecanla oynadığı Call of Duty serisi ilk defa sonbaharda kullanıcılara sunulacak. Activision genellikle oyunlarını Mayıs ayı civarında piyasaya sürerek yaz tatillerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyordu. Şirketin böyle bir tarihi seçmesi resmi bir açıklama yapılmadığı için bilinmiyor.

Öte yandan yine daha önce çıkan söylentilere rağmen Activision Nintendo Switch'e geleceği söylenen sürüm ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Hatta bu konuyla ilgili sorular sorulduğunda şirket yorum yapmaktan kaçındı. Bununla birlikte yarın Nintendo Direct etkinliği olacağını da belirtmekte fayda var. Nintendo tarafından düzenlenecek olan etkinlikte Switch için geliştirilen oyunlar tanıtılacak, belki de Black Ops IIII ile ilgili detaylı bilgileri o zaman alabiliriz. Call of Duty demişken, sizin en sevdiğiniz oyunu hangisiydi?