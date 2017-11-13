Call of Duty Filmi Hakkında Heyecanlandıran Açıklamalar!

Call of Duty'nin uyarlaması olarak çıkacak film hakkında, şirket çalışanından açıklama geldi.

Call of Duty ve Activision, kısa süre önce yayınladıkları World War II oyunu ile sağlam bir başarı yakaladılar. Oyuncuların yıllardan beri özlem duydukları İkinci Dünya Savaşı temasına geri dönen Activision, sağlam grafik ve güzel bir hikaye yapısıyla oyuncuların gönlünü çelmeyi başardı.

Firma, bu başarıdan sonra efsane oyun serisine yeni bir kitle aramaya başladı. Call of Duty için film projesi üzerinde çalışan Activision, istediklerini başarırsa yeni ve çok sağlam bir kitle edinebilir. Şirketin Modern Warfare ve Black Ops hayranları, yeni film için şimdiden büyük beklentiler içerisine girdi.

Activision Tüketici Ürünleri Üst Düzey Yöneticisi Tim Kilpin, film projesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Filmin Call of Duty evrenini genişleteceğini ve normalde 18 yaş üzerine hitap eden oyun serisini 16 yaş ve üzerine çekeceğini belirten Kilpin, bu sayede filmle birlikte alttan yetişen yeni nesle de hitap etmek istediklerini söyledi.

Call of Duty serisi, tek bir film yapmak yerine sağlam bir seri yapmayı hedefliyor. Normalde oyunların filmlerin uyarlaması olduğunu görürüz, ancak son yıllarda ilk kez bu kadar kaliteli bir oyun serisinin film işine girdiğini görüyoruz. (Bu sözlerimden Warcraft’ı dışarıda tutuyorum. O da güzeldi)

Kilpin, filmin nasıl olacağı ile ilgili soruları yanıtlarken, “Oyun ile aynı yüksek düzeyde adrenalin, yüksek enerji estetiği olacak, ancak gerçek anlamda bir uyarlama değil. Bu proje çok geniş kapsamlı, küresel bir şey” diyerek hedeflerinin tek bir filmle sınırlı kalmayacağını belirtti.

Bu arada bilmeyenleriniz için Warcraft, Overwatch, Diablo gibi serileri ile adından sıkça söz ettiren Blizzard ile Activision ortak firmalardır. İki firmanın bir araya geldiği firmanın ismi ise “Activision Blizzard”dır. Haliyle, dünyanın en yüksek bütçeli oyun uyarlamalarından olan Warcraft filminden sonra, yine aynı firmanın elinden yüksek bütçeli bir Call of Duty görebiliriz.