Call od Duty: Infinite Warfare'in yeni DLC'si ile birçok yeni içerik geliyor. Bu içeriklerin arasında zombi haritası gerçekten de inanılmaz gözüküyor.

Activision, bu senenin en belalı başlayıp en çok satan oyunu Call of Duty: Infinite Warfare oyununa yeni bir ek paket getireceğini açıklamıştı. Call of Duty: Infinite Warfare Continuum ismi ile gelecek DLC paketinde 3 yeni çoklu oyuncu haritası, 1 eski oyunlardan gelen çoklu oyuncu haritası ve 1 zombi haritası bulunuyor.

Çoklu oyuncu haritalarının ismi Archive, Excess, Scarp ve Turista olacak şekilde açıklandı. Bu haritalardan Excess, daha önce Call of Duty: Modern Warfare 2’de bulunan Rust haritasının yeniden tasarlanmış hali olacak.

Asıl konumuz ise DLC ile zombi haritasının gelecek olması. Sinir atmak isteyenlere birebir olan zombi haritasının ismi Shaolin Shuffle olarak açıklandı. Shaolin Shuffle ile 1970’lere geri döneceğiz ve New York’ta kung-fu’nun tadını çıkaracağız. Ayrıca bu haritada Pam Grier isimli ABDli aktristin oynadığını belirtelim. Shaolin Shuffle için sağlam bir video hazırlayan Activision, haritanın ne kadar eğlenceli olacağını herkese göstermeye çalıştı.

Call of Duty: Infinity Ward Continuum DLC’si 18 Nisan’da PlayStation 4’e özel olarak çıkacak. DLC’nin PC ve Xbox One versiyonları için 1 ay sonra, 18 Mayıs’ta çıkması bekleniyor.