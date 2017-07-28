Call of Duty serisinin son oyunu şimdi kısa süreliğine ücretsiz. Elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.

Geçen sene çok eleştirilmesine rağmen satışlarda yine başarıyı yakalayan Call of Duty: Infinite Warfare, kısa süreliğine ücretsiz oldu. 30 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunu, beğendiğiniz taktirde %50’lik indirim seçeneği ile 104,50 TL’den satın alabileceksiniz.

Hafta sonunda oyun arayanlar için çok güzel bir alternatif olacak Call of Duty: Infinite Warfare, oyunun multiplayer versiyonunu test etmek isteyen oyunculara yönelik olacak.

Dediğimiz gibi oyun yalnızca multiplayer moduna sahip olacak. Oyunun 8 saat gibi kısa sürede biten hikaye modu ve zombi modları, ücretsiz sürede oynanamayacak. Bu modları oynamak istiyorsanız oyunu ücretli olarak satın almalısınız.

Eğer FPS oyunlarına ilginiz var ve biraz da gelecek ve uzay temasını seviyorsanız, bu oyunu kaçırmamanızı öneriyoruz.

Ayın sonuna gelindiği düşünülürse internet hızlarının düştüğünü tahmin edebiliyoruz, ancak internet hız probleminiz yoksa bu gece bilgisayarınızı açık bırakarak oyunu indirebilirsiniz.

Oyunun Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.