Call of Duty MW2 Remaster'ın Multiplayer Modu Olmayacak

Son dönemde herkesin merakla beklediği oyunlardan biri olan Call of Duty MW2 Remaster'a dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. En son elde edilen bilgiye göreyse oyun yalnızca tek oyunculu oynanabilecek.

Neredeyse bir yıldır beklenen Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster son çıkan haberlere bakılırsa Nisan ayının sonlarında çıkacak. Tabii ki resmi bir çıkış tarihi yok ancak oyunun amazonda görüldüğü ortaya çıktı. Listede oyunun fiyatı ise €19.99 olarak görünüyor. Ancak çıkış için verilen 30 Nisan tarihi ve liste fiyatı henüz resmi olmadığı gibi, oyunu takip eden birçok oyuncuya da gerçekçi gelmedi. Henüz duyurulmamış bir oyunun bir ay sonra çıkacağının söylendiğini düşünürsek bu çok da mantıksız değil.

Oyuna dair doğruluğu kesin olan ancak çok da sevindirici olmayan bir haber var. Verilen bilgilere göre oyun multiplayer özelliği taşımayacak. Yalnızca tek oyunculu oynanabilecek oyun, bu yönüyle fazlasıyla eleştiri alacak gibi görünüyor. Ayrıca oyunun bağımsız bir oyun olarak çıkacağı da elde edilen bilgiler arasında. Her ne kadar ortalıkta bir sürü bilgi dolaşsa da, resmi açıklamalar gelmeden kimsenin içi rahatlamayacak gibi görünüyor.

Oyuna dair şu an kesin olarak söylenebilecek tek şey, Call of Duty: Black Ops 4'ten önce muhakkak piyasaya sürüleceği. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ile 12 Ekim'de piyasaya sürüleceği söylenen Black Ops 4'ün çıkış tarihinin sonbaharda olması dikkat çekmişti. Şimdi MW2 Remaster'ın yakın zamanda piyasaya sürüleceğini düşününce, açıklanan tarihin sonbahar olması da mantıklı geliyor.