  • Call of Duty Oyuncusu Mermi Sıkmadan Üst Sıralamaya Yerleşti

Call of Duty Oyuncusu Tek Bir Mermi Sıkmadan En Üst Sıralamaya Yerleşti

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Silahlı çatışmalarda yalnızca bıçak kullanan youtuber, en üst sıralama seviyesi olan “Master Prestige” seviyesine yükseldi.

İkinci dünya savaşında geçen efsane fps oyunu Call of Duty, çoklu oyunculu sistemiyle herkesin beğenisini toplamış durumda. Oyunda 55 prestij seviyesi bulunuyor ve tüm prestij seviyelerini atladıktan sonra “Master Prestige” seviyesine ulaşıyorsunuz.
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Bu seviye oyunu oynayan birçok kişinin ulaşmak istediği ortak amacı. Master Prestige seviyesine ulaşmak silahla dahi herkesin elde edemeyeceği bir başarıdır. “TheseKnivesOnly” (SadeceBuBıçaklar) takma adını kullanan bir youtuber, adınında hakkını vererek sadece bıçaklarla Master Prestige seviyesine ulaşmayı başaran ilk oyuncu oldu.

"Call of Duty: WWII", oyununda Master Prestige seviyesine ulaştıktan sonra sezon sıfırlanana kadar bir daha seviye düşmüyorsunuz. Bu seviyeye çıkan oyuncuların önündeyse 1000 puana kadar yükselebildikleri yeni bir hedef bulunuyor. Kotakı web sitesine yaptığı açıklamada TheseKnivesOnly, ilerleyen günlerde elinden geldiği kadar Master Prestige seviyesini arttırmaya çalışacağını amaçladığını söyledi. Youtuberin yolculuğunu özetleyen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://kotaku.com/call-of-duty-player-hits-max-rank-without-firing-a-shot-1822852774
Etiketler: Call of Duty, master prestige
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