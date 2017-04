Call of Duty WW II Resmileşti ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Call of Duty, yeni oyununda İkinci Dünya Savaşı ile özüne dönüyor.

Infinite Warfare'in barındırdığı tema ve oyunun konusu sebebi ile eleştirilerin odağı olan ve çoğu hayranı tarafından artık giderek 'çizgisinin dışına taştığı' söylenen Call o Duty, sonunda özüne dönüyor.

Battlefield 1'in I.Dünya Savaşı'nı konu alması ile topladığı ilgi ve elde ettiği başarının ardından benzer şeyi II.Dünya Savaşı'nı konu alarak yapmayı planladığı söylenen Call of Duty'nin bu planı dün resmiyet kazandı.

Activision, tarafından resmi olarak 'Call of Duty: World War II' adı ile geleceği duyurulan oyunun kutu görselleri ve beraberinde özet şeklindeki konusu da bugün ortaya çıktı. Buna göre yeni Call of Duty oyunu, 2.Dünya Savaşı'nda özgürlük mücadelesi veren insanoğlunun kırılamaz kardeşliğini, dayanışmasını, Call of Duty serisine yakışır bir görsel şölen şekilde sunacak.

2 yıldır araştırmalar yaparak oyunun olabildiğince tutarlı yapılmaya çalışıldığının altını çizen Sledgehammer'ın resmi açıklamasına göre Call of Duty WW II, 26 Nisan'da tanıtılacak ve 3 Kasım'da piyasaya çıkacak.