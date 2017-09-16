Call of Duty WWII Beta Sürümü PC'ye Geliyor!

Call of Duty serisinin yeni oyunu olacak olan WWII beta, PS4 ve Xbox için zaten aktif durumdaydı.

PC platformuna ay sonunda getirilecek olan Call of Duty WWII açık betası, adı üzerinde herkese açık olacak. Konsol versiyonunda hatırlarsanız oyunun asıl halini önsipariş olarak vermiş olma zorunluluğu mevcuttu.

29 Eylül ve 2 Ekim arasında tüm dünyada indirmeye açılacak olan oyun, oyunun 3 Kasım'daki çıkışından önce firma başta olmak üzere herkese oyun hakkında fikir verecek. Sledgehammer Games'in sözünde "PC açık beta Call of Duty WWII'nin çok oyunculu deneyiminin sadece ufak bir parçası olacak." ve "Bu test Kasım ayında online olarak resmen tanıtılacak olan oyunda en iyi deneyimi sunabilmemiz için kritik bir adım." diyor.

Beta ile ilgili açıklama yaparken sistem gereksinimlerini de açıklayan Sledgehammer, bu spesifikasyonların asıl oyun için değişebileceğini de belirtti.