Call of Duty: WWII’den Multiplayer Fragmanı Geldi!

Sony'nin E3 basın konferansı, yeni Call of Duty’nin çok oyunculu ilk fragmanını bizlere sundu. II. Dünya Savaşı’nın çetin ortamında mücadeleye hazır olun.

1944 ve 1945’te Avrupa’nın neredeyse cehennem gibi ortamı, çok oyunculu seçenek için yeniden tasarlandı. İşin içine biraz da hikaye katan yapımcı, bugüne kadar gördüğümüz en iyi multiplayer oyun modlarından birini hazırlamış.

Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere ve Sovyetler’in amansız haritalarında geçen fragman, oyun sistemiyle ilgili pek çok ipucuyu da sunuyor. Savaşa taraf olan her ülkenin askeriyle oynayabiliyor, her ordunun teçhizatlarını sonuna kadar kullanıyorsunuz. Ayrıca bu kez savaşı kadınların gözünden görmek de mümkün olacak. Senaryolu modunda Kore Savaşı haricinde tüm cephelerin işleniyor ve tüm haritaların çok oyunculu ortama hazır olması bekleniyor.

2009’dan bu yana II. Dünya Savaşı konulu ilk Call of Duty oyunu olunca fazlasıyla emek harcanmış bir yapım olduğu aşikar. Nitekim o zamanın teknolojisiyle yapılan haritalar ve grafik motorları yenilenince, ortaya bambaşka manzaralar çıkmış.

Yapım, PS4, X Box ve PC için 3 Kasım 2017’de raflardaki yerini alacak. Çok oyunculu modun mükemmel fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: