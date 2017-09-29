Call of Duty: WWII'nin Açık Betası Başladı!

Activision'un merakla beklenen oyunu Call of Duty WWII, dün akşam resmi olarak açık betaya başladı. Şu anda oyunun Steam sayfasından açık betayı denemeye başlayabilirsiniz.

Call of Duty: WWII’nin multiplayer betası için gün geldi çattı. Normalde günün ilerleyen saatlerinde açık betaya çıkmasını beklediğimiz oyun, ilginç bir şekilde bir gece önceden açık betaya çıktı. Dün akşam açık beta için kapılarını açan Sledgehammer, bunu resmi Twitter hesabından duyurdu.

PC kullanıcılarına özel olacak betada kullanıcılar, oyunun multiplayer desteğini deneyecekler. En iyi PC deneyimi yaşanması için çok uğraştıklarını belirten Sledgehammer, oyunu bir gün önceden yayınlayarak hayranlarına güzel bir sürpriz hazırladı. ”Teknik bir sorunla karşı karşıya kalırsanız lütfen Activision’daki müşteri destek ekibiyle görüşün” diyen firma, bu oyunla birlikte takipçileriyle barışmayı planlıyor.

Son yıllarda sürekli geleceğe doğru giden Call of Duty oyunlarından dolayı kullanıcılardan büyük tepkiler çeken Activision, en iyi yaptığı temaya geri dönerek oyuncuları yeniden 2. Dünya Savaşı’na götürecek.

Steam sayfasında şu anda aktif olan açık betaya girip hızlıca oyunu indirebilir ve oyunun çevrimiçi modunu test edebilirsiniz. Tüm haftasonu boyunca erişilebilir olacak Call of Duty: WWII, 3 Kasım’da PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak.