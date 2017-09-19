Film desek değil, oyun desek fazla kaçar. Hikaye yerli yerinde ve gördüğümüz şey gerçek anlamda Call of Duty. Köklerine dönen seriden efsane bir fragman geldi.

Son yıllardaki modern savaş çağı uyarlamalarıyla eski kitlesini kaybeden ve beklenmedik düşüşler yaşayan Call of Duty, köklerine geri dönüyor. Oyunun senaryosuna dair yayınlanan yeni fragman, film gibi bir savaş hikayesinin bizi beklediğini gösteriyor.

Oyun çağının mihenk taşlarından Call of Duty serisini duymayan yoktur. Dünya şavaşlarının makus talihe sahip hikayelerini, çağın çok ilerisinde teknolojilerle anlatmış ve bir neslin gönlünü kazanmıştır. Modern savaş hikayeleri sayesinde sürekli tekrar yapmaktan kurtulan seri, geleceğe dönük hikayelerinin sevilmemesi sebebiyle 5 yıldır gözden düşüyordu.

Activision ise yaptığı yanlış hamlelerin farkına varıp üzdüğü milyonlarca oyuncunun gönlünü almaya hazır. Çıkışına artık 3 aydan daha az bir vakit kalan Call of Duty: WWII, serinin köklerine dönüyor ve II: Dünya Savaşı’ındaki dramatik hikayelere odaklanıyor.

ABD ordusunun 1. piyade bölüğünde görevli olan Ronald Daniels’in, D-Day gibi önemli cephelerdeki hikayesini konu alacak yapım, Normandiya, Almanya ve daha birçok tarihi olguyu içerecek. Yayınlanan yeni fragmanda ise Daniels'ın üstleri olan Pierson ve Turner'ın hikayede önemli yere sahip olacaklarını görüyoruz.

Pierson rolünü çeşitli sinema filmlerinde yer alan ve adını Transformers serisi ile tüm dünyaya duyuran aktör Josh Dummel üstleniyor.

Seslendirmeleri ve grafikleri yere göğe sığdırılamayan Call of Duty: WWII’nin destansı fragmanını hemen aşağıdan izleyebilir, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.