Call of Duty WWII'den Birçok Yenilik Geliyor!

Call of Duty WWII, bu sene çıkaracağı yeni oyunu ile birlikte multiplayer özelliğini de geliştirecek. Call of Duty WWII ile gelecek online oyun yeniliklerine bir göz atalım.

Call of Duty’i bugünlere getiren hikayeler, her zaman İkinci Dünya Savaşı’nın hikayelerinden çıkmıştır. Activision’ın son yıllarda zorla hayatlarımıza sokmaya çalıştığı gelecek temasını bir türlü beğenemeyen oyuncular, en son geçen sene çok büyük tepkiler göstererek Activision’a “biz ne yapıyoruz?” sorusunu sordurtmuştu. Bu sene duyurulan yeni oyunla birlikte İkinci Dünya Savaşı’na geri dönen Call of Duty, WWII ismi ile yeni oyununu çıkartacak.

E3 2017’de multiplayer odaklı bir videoda yayınlayan Activision, oyunun online özelliklere odaklanacağını göstermiş oldu. Bunca yılın ardından sonunda sağlam bir hikaye ile geleceğini umduğumuz Call of Duty, multiplayer için sunduğu yeniliklerle de oyuncuları uzun süre oyuna bağlayacak.

Yeni Call of Duty’de jetpack güçlendiricileri veya enerji silahları yok. Savaşın kötü bir şey olduğunu en derin şekilde gösterecek oyun, henüz icat edilmemiş zımbırtılar yerine tarihi olan silahları barındırıyor. Gelin, Multiplayer’la birlikte gelecek özelliklere kısaca göz atalım.

Beklemek için eğlenceli bir yol

Call of Duty WWII ile birlikte diğer oyuncularla etkileşim halinde olabilirsiniz. Yeni oyunla birlikte bekleme alanları çok daha kalabalık ve güzel olacak. Aynı anda 48 oyuncunun bulunabileceği sosyal alanlarda maçın başlamasını beklerken yeni arkadaşlar edinebileceksiniz.

Nesnel tabanlı savaş

E3’te gösterilen çok oyunculu görüntüler, oyunun nesnel tabanlı oyun modunun olduğunu gösterdi. Bu yeni mod, Call of Duty’de yer alan tankları ve takım çalışmasını hiç olmadığı kadar gerçekçi ve geniş bir ölçekte sunuyor. Saldıran veya savunan olarak tarafınızı seçecek ve takım savaşının ne demek olduğunu karşıdaki rakibe göstereceksiniz.

Yükleme Değişiklikleri

Call of Duty WWII’de her biri kendi silahlarına sahip beş farklı bölüm bulunuyor. Bu bölümlerin birinde askere alınacak ve savaşacaksınız.

Piyade: Assault rifle(saldırı tüfeği)

Hava: Submachine gun(makineli tüfek)

Zırhlı: Light machine gun(hafif makineli tüfek)

Dağ: Sniper rifle(keskin nişancı tüfeği)

Bombacı: shotgun(Tüfek)

Bu 5 farklı bölümden birinde tarafınızı seçip kanınızın son damlasına kadar savaşacağınız Call of Duty WWII, 3 Kasım 2017’de PS4, Xbox One ve PC için çıkacak.