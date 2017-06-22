Caltech, Kağıt İnceliğinde Bir Kamera Geliştiriyor!

Caltech mühendisleri şimdiye kadar üretilmiş tüm kameraların aksine, ultra ince, lenssiz bir kamera geliştiriyorlar.

Akıllı telefon üreticileri, telefonların boyutlarını büyüterek ve hatta bir nevi tablet boyutlarına giderek yeni telefonlar üretiyorlar. Üretilen tüm telefonların tasarımındaki asıl önemli nokta ise 'telefonun inceliği'. İnce bir telefon oluştururken ise tek engel tabi ki kamera. Dijital kameralar ile ilgili sorun ise birkaç fiziksel bileşenin üst üste yığılması gerektiği. Bu yüzden de şirketler, kamerayı minimum kalınlıkta tutmaya çalışıyorlar. Ancak Caltech mühendisleri, kamera kalınlığı engeli aşmaya çok yakınlar.

Araştırmacı Reza Fatemi, Behrooz Abiri ve Ali Hajimiri bir gazetede, "8x8 Heterodyne Lenssiz bir OPA Kamera" başlığıyla ultra ince bir fotosensör düzeneği kullanarak bir kameranın nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Bu teknolojiyi ise "optik aşamalı dizi" veya OPA olarak adlandırıyorlar.

Proje baş mühendisi Ali Hajimiri, düşük maliyetli silikon fotoniklerin kağıt inceliğinde bir tabaka kullanılarak, mekanik hareket, lens veya ayna kullanılmadan yapıldığını söylüyor.

Sensörlerin zamanlaması, "femto saniyelik bir hassasiyet" ile kontrol ediliyor. Bu kesin zamanlama ise, fotoğraf makinesinin büyük bir fotoğrafta, küçük parçalara odaklanmasını sağlıyor. Bunu, birçok küçük kamera büyük bir resimi kaydediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca Hajimiri, Caltech Dergisine, çekilen fotoğrafların kaliteli olduklarını da belirtti.