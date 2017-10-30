Resmi Gazete’de yayınlanan yasakla birlikte cam filmlerin cezası tekrar gündeme geldi. Peki cam film taktırmanın cezası ne kadar? Hangileri serbest olacak?

Polis ekipleri, yasağın Resmi Gazete’de yayınlamasıyla birlikte cam filmi denetimlerine başladı. Şu an ülkemizde yaklaşık 5 milyon araçta cam filmi kullanılıyor, bunu söktürmenin bedeli ise 150 TL’den itibaren başlıyor.

Kendinden film camlı araçlar için geçerli olmayacak cezaların aralığı ise 301 ila 427 TL arasında değişkenlik gösterecek. Şu anda cam filmlerin tüm tonlarının yasak olduğunu söyleyen Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, buna rağmen sağlığa çok faydasının olduğunu belirterek şunları söyledi: “Koyu tona biz de karşıyız. Ama açık ve orta ton için düzenlenmesi gerekiyor. Biran önce tekrar değerlendirmesi gerektiği görüşündeyiz.”

Hangi camlar serbest olacak?

Yeni yasaya göre yalnızca araçların fabrika çıkışında takılan karartılmış cam uygulaması olan R43 serbest olacak. Bu cam filminin amacı ise yolcuların fiziksel olarak yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun baz alınması gerektiğini tespit etmektir. Trafik koşullarında ve de kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermesi gereken bu camlar, hava şartlarına ve aşınmaya karşı da direnmelidir.

Piyasadaki cam filmlerinin yukarıda belirtilen mevzuata uygun şekilde olması gerektiğine yönelik Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde şu ifadeler yer veriliyor: “taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükümleri bulunmakta olup, yukarıda belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.”