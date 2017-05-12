Beraberinde bulunan gül ve lavantaların bile neredeyse hiç bozulmadığı 3 yaşındaki Edith, 1876 yılında ağır bir enfeksiyon ve yeme bozukluğu sonucunda vefat etmiş.

ABD’nin San Francisco eyletindeki bir evin altında keşfedilen cam yüzeyli, kurşun ve bronz alaşımı olan ilginç tabut, yüzeyi temizlendikten sonra tüm ülkeyi şok eden bir manzarayı gözler önüne sermişti: Ufak bir kız çocuğunun muntazam bir şekilde yerleştirildiği tabut, uzun yıllardır toprak altında hiçbir zarar görmemişti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 1800'lü yıllarda yaşamını yitirmiş olabileceğine dair izlere rastlanan çocuğun kimliği net olarak tespit edildi. O dönemdeki toplumda önde gelen bir ailenin kızı olan Edith Howard Cook, 13 Ekim 1876 yılında muhtemelen enfeksiyondan kaynaklanan ağır beslenme yetersizliğinden dolayı 3 yaşındayken vefat etmişti.

Minik bedeninin dantelli beyaz bir elbiseyle giydirilmiş, saçlarının üzerinde bulunan kırmızı bir gül ve lavantalarında beden ile aynı şekilde korunmuş olması, dikkatleri çeken bir diğer detay.

Edith, yaşadığı dönemde mezarlık olarak kullanılan Odd Fellows parselindeki yaklaşık 30.000 kişiden yalnızca biriydi. Alandaki yoğunluk 1920’li yıllarda maksimuma ulaşınca, bölge mezarlık kullanımından çıkartılmış ve şehir o bölgeye doğru gelişmeye devam etmişti.

Yapılan tüm DNA testlerinin ve araştırmaların başında olan kurum Garden of Innocence, Edith için törenle bir anıt açtı.