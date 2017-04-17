Camarasaurus'un Görüntüsü Bulunan Yeni Fosillerle Değişti

Camarasaurus isimli dinozora dair bulunan yeni fosiller, dinozorun bugüne dek bilinen görüntüsünü bir miktar değiştirir nitelikte.

Dört ayaklı ve otçul bir dinozor cinsi olan Camarasaurus'un bugüne dek görüntüsüyle ilgili bir problemi vardı. Son Jura Devri'nin diğer Sauropodaları (Sauropoda, Saurischia takımından bir dinozor infra takımıdır) Diplodocus gibi ince, zarif ya da uzun, etkileyici iken, zavallı Camarasaurus genellikle kaşık şeklinde dişleriyle sersem bir gülümseme ile bodur bir dinozor olarak tasvir ediliyordu. Paleontologlar Kayleigh Wiersma ve Martin Sander'in yaptığı yeni bir araştırma sonucunda elde edilen yeni modeller sayesinde ise, çirkin sauropodanın komşularına kıyasla ne kadar sıradışı bir görüntüye sahip olduğuna dair yeni bulgular elde edildi.

Aslında Camarasaurus'un bugüne de elde edilen fosillerinde hiçbir eksiklik yoktu. Güçlü kuvvetli otobur, Morrison jeolojik oluşumunda en yaygın sauropod olup,

neredeyse tamamlanmış iskeletinin parçaları, dinozorun şeklini oldukça net temsil edilebilmekteydi. Ancak, Wyoming'in Howe-Stephens maden ocağından çıkarılan bu yeni örnek SMA 0002 onun aslında oldukça özel bir dinozor olduğunu ortaya koydu.

Taş ocaktaki ilk işareti olan kayaya yapışan tek bir parmak kemiğinden dolayı "E.T." lakabı takılan bu dinozor fosili, gerçekten oldukça iyi korunmuş. İskelet sisteminin neredeyse tamamı ele geçirilen E.T.'nin, aslında sanıldığından daha farklı bir diş yapısına sahip olduğunu gösteren kafatası da bulgular arasında. Bulunan fosilin çenesi boyunca, yumuşak doku izleri bulunmakta; bu durumun da Camarasaurus'un imajını bir miktar değiştirme şansı var gibi gözüküyor.

Wiersma ve Sander'in rapor ettiğine göre, bu özel Camarasaurus'un sol alt çenesindeki diş köklerinde ve diş köklerinin bazı bölümlerini kaplayan bölgelerde "koyu karbonlu film" parçaları var. Paleontologlar oluşan bu tortuların fosil gömülü olduğu için oluşmadığını, aslında bu tortuların dişeti bağ dokusuna dair bir kanıt oluşturduğunu ifade ediyorlar. Yani diğer bir deyişle, zavallı dinozor aslında dişleri dökülmüş olduğu için böyle bir görüntüye sahipmiş.

Hatta Wiersma ve Sander, şimdiye dek sanılanın aksine, hayatta iken Camarasaurus'un derin ve sert diş etlerine sahip olabileceğini öne sürüyorlar. Dinozorun açıkta kalmış diş köklerinin uzunluğu ve diş minesindeki kırışık şekiller, dinozorun diş kuronlarının en azından yarısının dişeti ile kaplı olduğu anlamına geliyor.

Yani kısaca Camarasaurus diğer saurupodalar arasında sahip olduğu garip görüntüsünü bu yeni bulgular eşliğinde biraz değiştirmiş gibi görünüyor.

