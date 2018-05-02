CEO'su Facebook'tan veri aldığı ve ABD seçimlerine hile karıştırdığı gerekçesi ile dertte olan Cambridge Analytica, ABD'deki tüm ofislerini kapattı.

Cambridge Analytica, son dönemin en tartışmalı konularından birinin öznesi durumundaydı. Facebook'tan aldığı verileri uygunsuzca kullanması ve ABD seçimlerinde usulsüzlük yapması sebebi ile birçok davaya karışan şirket, gelen son bilgilere göre ABD'deki tüm ofislerini kapatmış durumda. Konu hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı, ancak konu ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Şirket çalışanları, bu haberi CEO'nun yaptığı bir konferans görüşmesi ile öğrenmişler. 2 Mayıs itibari ile şirketin ABD'de çalışır durumda olan tüm ofislerinin kapanacağını söyleyen Cambridge Analytica'nın akıbeti ise halen sallantıda. İngiltere menşeili bir şirket olan Cambridge Analytica'nın, ABD ile verdiği hukuk mücadelesine devam ettiği zorlu süreci, kolay atlatamayacağı zaten tahmin ediliyordu, ancak böyle büyük bir kararın gelmesini kimse beklemiyordu.

Şirketin ABD'de Virginia, New York, Washington ve Arlington'da olmak üzere toplam dört ofisi vardı. İngiltere'de ise yalnızca Londra'da ofisi bulunan şirketin, tüm bu hukuk mücadeleleri ve iddialardan sonra tekrar toparlayamayacağı düşünülüyor. Londra'da da birçok sorunla karşılaşan ve yasal ihlaller gerçekleştirdiği gerekçesi ile sık sık kontrol edilen şirketin ABD çalışanlarının ise oldukça zor durumda kaldığı bildiriliyor.