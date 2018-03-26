Son günlerde sık sık duyduğumuz Cambridge Analytica'ya, Facebook gizlilik ihlalleri ve Facebook'tan veri satın alması ile alakalı davalar devam ederken, şimdi de Amerika'daki yetkililer, seçimlerindeki rolü üzerine Cambridge Analytica'ya yasal bir savaş başlatıyor.

Son zamanlarda 'Cambridge Rezaleti' ile Facebook'a tepki çığ gibi büyüyorken bu kez tüm gözler Cambridge Analytica'da. Bilindiği üzere Amerikan halkı tarafından pek de sevilmeyen ABD başkanı Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesi Amerika halkını, epey şaşırtmıştı. Ancak bu durumun gerekçesinin, Facebook verilerini etik dışı bir şekilde kullanın Cambridge Analytica olduğu ve kuruluşun Amerika başkanlık seçimlerine hile karıştırtığı Amerikan basınına bomba gibi düştü.

İngiliz menşeili bir şirket olan Cambridge Analytica'nın tam da Amerika başkanlığı seçimi sırasında 50 milyon kadar Facebook kullanıcısının bilgilerini usülsüzce kullanması ve bu durumun Trump'ın seçilmesinde etkin bir rol oynadığının düşünülmesi son günlerde uluslararası medyayı meşgul ediyordu. Son olarak gelen şikayetler Amerika Federal Seçim Komisyonunu ve Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

İddialara göre 2014'te CA, bir profesörü aracı olarak kullanarak, isteyen tüm Facebook kullanıcılarına bir anket uygulaması yükletti. Şirket, uygulama yükleyen herkese de -yine iddialar üzerine- 1-2 dolar para verdi.

Cambridge Analytica, seçim hakkındaki şikayetler için yorumda bulunmadı. Ancak kuruluş, Facebook'tan 50 milyondan fazla kişinin kendi rızası olmadan bilgilerini satın almış iddiasını da, önceki açıklamalarıında reddetmişti.