Cambridge Analytica skandalının ardından başının fazlasıyla ağrıyacağının farkında olan Facebook, ilk tokadı Mozilla'dan yedi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’a Cambridge Analytica skandalı sonrasında ilk büyük darbe, dünyanın en çok tercih edilen web tarayıcılarından biri olan Firefox’un sahibi Mozilla Foundation’dan geldi.

Mozilla’nın Baş İşletme ve Hukuk Sorumlusu Denelle Dixon tarafından bizzat yapılan açıklamada Dixon, Mozilla’nın Cambridge Analytica skandalı nedeni ile Facebook’taki tüm reklam faaliyetlerini durdurmayı planladığını söyledi.

Fakat Dixon, Mozilla’nın Facebook’a tamamen sırt çevirmediğini belirtirken, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in sözlerine güvendiklerini, sosyal medya platformunda vaat edilen düzeltmeler uygulandıktan sonra geri dönebileceklerini söyledi.

Mozilla’nın bu hamlesinin Facebook’a karşı bir kar topu olup olmayacağı merak konusu. Birkaç büyük şirketin daha Facebook’a karşı tavır alması, sosyal medya devinin geleceği için iyi sinyaller oluşturmayabilir.