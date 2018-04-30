Cambridge Analytica: Twitter’dan Hiç Veri Almadık!

Son zamanların olaylı şirketi Cambridge Analytica adını özellikle Facebook bilgi güvenliği olayları sonrası duyurmuştu. Şimdilerde açıklamada bulunan şirket, Twitter’dan hiç veri almadıklarını açıkladı.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda ortalık tabiri caiz ise adeta Facebook ve Cambridge Analytica skandalları ile sallanıyor. Şimdilerde birçoğumuzun adını Facebook sayesinde duyduğu veri analizi şirketi, Twitter’dan hiçbir kullanıcı verisi almadıklarını açıkladı.

Tahmin edersiniz ki birçoğumuz sosyal medya kullanıyoruz ve gelen bu olumsuz haberler hepimizi bilgi güvenliği nedeni ile kaygılandırıyor. Hayatımızın çoğunu bu platformlarda paylaştığımızı düşürsek de iznimizin dışında bu bilgilerin alınmış olması, haliyle hiç birimiz açısından olumlu bir durum teşkil etmedi. Ayrıca Cambridge Analytica veri paylaşım skandalı merkezinde araştırmacı olan Aleksandr Kogan da hiçbir şekilde Twitter'dan veri almadıklarını ifade etti.

Facebook’a göre nispeten daha masum görünen sosyal medya platformu Twitter, bu açıklaması ile açıkçası bir defa daha güvenimizi kazanmayı başardı. Bu bağlamda haklı olarak endişe duyan sosyal medya kullanıcılarının, Twitter’da benzer bir sorun ile karşılaşmayacaklarını söyleyebiliriz.