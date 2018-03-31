Cambridge'de Stephen Hawking için Cenaze Töreni Düzenlendi

14 Mart’ta hayata gözlerini yuman ünlü fizikçi Stephen Hawking için, Cambridge kentinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Hawking’in ailesi dostları ve sevenleri katıldı.

Çalışmaları ile özellikle astrofizik alanında büyük başarılara imza atan Hawking, 14 Mart günü hayata veda etti. Herkesin gönlüne taht kuran ünlü fizikçi için 500 kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Tören için Hawking’in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının uzun yıllar boyu çalışmalar yürüttüğü İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nin Aziz Meryem Kilisesi’ni tercih ettiler.

Törenin Aziz Meryem Kilisesi’nde olması hakkında konuşan Hawking’in çocukları, “Babamız 50 yıldan beri Cambridge’de çalıştı ve yaşadı. O, üniversitenin ve şehrin inanılmaz bir parçasıydı. Bu sebeple cenazesini çok sevdiği bu şehirde tutmaya karar verdik. Babamızın hayatı ve işi, dindar ve dinsiz birçok insan için çok şey ifade ediyordu. Bu nedenle cenaze töreni hem kucaklayıcı hem de geleneksel olacak” ifadelerinde bulundular.

Törende Eddie Redmayne, cenaze sırasında Zebur’dan Vaiz okudu. Ünlü fizikçi Hawking’in hayata 76 yaşında veda etmesinden dolayı, kilisenin çanı 76 kere çaldı. Ünlü isimlerinde yer aldığı törende; SpaceX şirketinin kurucu ve CEO’su Elon Musk, Chuck Lorre, Brian May, Lily Cole ve ünlü isimler de gözden kaçmadı.

Cambridge’de gerçekleşen tören sırasında binlerce kişi olaya tanıklık etmek için sokaklara toplandı. Tören sırasında ayrıca Hawking’in 75. Doğum günü için özel olarak yazılan müzük parçası, “Beyong the Night Sky” da Gonville&Caius Korosu tarafından seslendirildi. Ünlü fizikçi’ye yapılan cenaze töreni hakkında sizler ne düşünüyorsunuz?