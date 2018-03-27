Cambridge Üniversitesi’nin Görsel IQ Testini Çözdünüz mü?

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi, zekanızı görsel materyaller üzerinden test edebileceğiniz zorlu ve bir o kadar da gerçekçi bir çevrimiçi test sundu. 29 sorudan oluşan test, tamamlandıktan sonra yaşınıza ve bölgenize göre toplumun ne kadarını geride bıraktığınızı gösteriyor.

İnternet üzerinden yapılan IQ testlerinin bilimsel olma iddiası bulunmuyor. Nitekim gerçek IQ testleri, bu konuda yetkilendirilmiş araştırma kuruluşları tarafından sadece görsel değil, gelişmiş ölçüm araçlarının kullanıldığı işlemlerle yapılıyorlar.

Ancak eğitim kalitesi ve yetiştirdiği beyinlerle dünyaca ünlü olan Cambrige Üniversitesi, internet testlerinde yeni bir soluk getirdi. Şeyma Subaşı’ya ne kadar benzediğiniz, Çukur dizisinde hangi karakter olduğunuz ya da hangi filmde oynamanız gerektiğine yönelik testler yerine bu testi çözmek, garanti ediyoruz ki ufkunuzu açacak.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu testi sürekli olarak geliştirmekteler. Yani bundan iki yıl sonra girdiğinizde, ne test ne de siz aynı kişi olacaksınız. Gene de Camribge araştırmacılarının bilimsellik konusunda bir iddiası yok. Bu testin amacı bilişsel becerilerinizi ve soyut düşünme yeteneğinizin etkinliğini ölçmek. Ayrıca yetkililerin sizden ricası, teste başladığınız seansı bölmeden sizden istenilen soruların cevaplanması.

Cambridge Üniversitesi’nin test öncesinde ekrana getirdiği açıklama şu şekilde:

Bu test, “Kademeli Metrikler” adı verilen teknikle hazırlanmıştır. Her öge, desenlerde eksik parçalardan oluşur ve göreviniz, kalıpları doğru şekilde tamamlayan parçaları seçmektir.

Tüm testin 45 dakika kadar vakit almasına hazırlıklı olun, ancak ihtiyacınız olduğu kadar sürede testi bitirebilirsiniz. Sonunda IQ puanınız ve doğru cevapladığınız soruların sayısı hakkında bilgi verilecektir.

My-IQ, Cambridge Psikometri Merkezi'nden Fiona Chan ve Stanford Business School’dan Michal Kosinski tarafından geliştirilmiştir.

Testten önce sahip olmanız gereken şartlar:

• Bu çalışmada toplanan verilerin anonim ve güvenli bir şekilde saklanabileceğini ve gelecekteki araştırmalar için kullanılabileceğini kabul ediyorum.

• Katılımımın gönüllü olduğunu ve herhangi bir sebep göstermeden test penceresini terk etme hakkına sahip olduğumu biliyorum.

• 18 yaşın üzerinde olduğumu ve bu testi baskı altında kalmadan, kendi rızamla çözeceğimi doğruluyorum.

Son olarak önemli bir not:

Testi tamamladığınızda, görsel sorulardan sonra karşınıza etnik kökeniniz, doğum tarihiniz, nerede doğduğunuz, yaş aralığınız, eğitim düzeyiniz ve ailenizin eğitim düzeyi, çalışma durumunuz gibi küçük bir anket doldurmanız isteniyor. Bu soruları cevapladıktan sonra da toplumun geri kalanına göre kaç kişiyi geride bıraktığınız yüzdelik oranla ifade ediliyor.

Teste ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli. Sonuçlarınızı yorumlar kısmına bekliyoruz, takipte kalın :)