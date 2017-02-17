Billboard'un Kapak Çekimi,iPhone 7 Plus ile Gerçekleştirildi

Billboard dergisinin son sayısının kapağında kısa bir süre önce Fifth Harmony grubundan ayrılan Camila Cabello vardı. İşin ilgi çekici yanı ise kapak çekiminin iPhone 7 Plus ile portre modu kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasıydı.

Billboard dergisinin son sayısının kapak yıldızı, Fifth Harmony’den tanıdığımız Camila Cabello oldu. Bizi ilgilendiren kısımsa, kapak çekiminin iPhone 7 Plus’ın kamerasıyla gerçekleştirilmiş olmasıydı.

Fotoğraf çekimini gerçekleştiren fotoğrafçı Miller Mobley, konuyla ilgili “Bir fotoğrafçı olarak teknolojinin nasıl bu kadar hızlı bir şekilde değiştiğini görmek inanılmaz. Artık cebinizdeki telefon, aynı zamanda yüksek kaliteli bir kamera olabiliyor.” açıklamalarında bulundu. Çekimleri iPhone 7 Plus’ta bulunan yeni portre moduyla gerçekleştiren Mobley, iPhone ile çekim yapmanın küçük olması ve çekim açısından daha doğal bir hava sağlaması nedeniyle oldukça büyük bir kullanım kolaylığı sağladığını belirtti.

Bununla birlikte Mobley, “Camila’nın iPhone ile yapılan çekime karşı tepkisini görmek ilginçti. Yaşı ve büyüdüğü nesil nedeniyle, bir iPhone daima etrafta bulunmuştur ve erişilebilir olmuştur. 50 yaş üstü biri için farklı bir his olabilirdi, fakat Camila ile o sadece başka bir kameraydı, bir telefon değildi.” dedi.