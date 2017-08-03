Facebook Messenger uygulamasını kullanırken sıklıkla karşımıza çıkarak, bazı önerilerde bulunan bu özellik, çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Her ne kadar bazılarımız için faydalı olduğu düşünülse de, bir çokları bu özelliğin bir şekilde kapatılabilir olmasını istiyor. Maalesef Facebook'un kendi menüsünden pasif hale getiremeyeceğiniz bu özellikten, anlatacağımız yöntemlerle kurtulmanız mümkün.

Facebook’un Snapchat’le hiç bitmeyen savaşında firmanın getirdiği özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan bir tanesi de Facebook Messenger Day özelliği. Fakat Snapchat Hikayeler özelliği, o gün içerisinde neler yaptığınızı başkalarına göstermenin bir yolu olmakla birlikte Facebook’taki Messenger Day’in filterelri ve ‘Active Now’ göstergeleri daha çok sohbet edecek birilerini ya da aradığınız kişileri çabucak bulmak için tasarlanmış. Sorun şu ki bu özellik öyle bir hale geldi ki, devamlı gözünüzün içine sokarcasına çıkıveriyor karşınıza. Eğer Facebook Day özelliğini görmek istemiyor, mütetamadiyen ‘gününüze ekleyin’ sorusunu sormasına artık bir son vermek istiyorsanız, şanslısınız. Zira, Facebook Messenger Day özelliğini kapatmanın bir yolu var. Artık Snapchat’in kopyasını ve bu kopyanın ‘My Day’ özelliğini bütünüyle devre dışı bırakacağımız için, rahatsız edilmeyeceksiniz.

Bazıları yeni Messenger özelliklerini faydalı buluyor olmakla birlikte, bazılarıysa bu özelliklerin rahatsız edici olduklarını düşünebiliyorlar. Facebook My Day işte bu nefret edilen özelliklerden biri. Şu an itibariyle Facebook Messenger Day, sohbet listenizin herhangi bir yerinde karşınıza çıkabiliyor. Kullanmayı düşünmediğiniz halde bu özelliğe bazen ekranın üzerinde denk gelirsiniz, bazen de tam sohbetin ortasında çıkıverir karşınıza. Bir çok kullanıcı Facebook’un bu özelliği kullanıcının tercihine bırakmasını isterdi. Ya da en azından kullanıcıya baskı yaparcasına olur olmaz yerlerde ortaya çıkmamasını.

Facebook Messenger Day özelliğini devre dışı bırakmanın iki farklı yolu var. Bunlardan biri ‘root’ erişimine sahip olmanızı gerektirirken, diğerinde ise bu gerekli değil. Root metodu, mevcut Facebook Messenger uygulamanızdaki ‘My Day’ özelliğini bizatihi devre dışı bırakırken, root metodunun gerekmediği özellik ise Facebook Messenger’ın değiştirilmiş bir versiyonu ile mümkün olabiliyor.

Facebook Messenger Day’i devredışı bırakın (Root Yöntemi)

1. Terminal Emülatör Uygulaması’nı yükleyerek, çalıştırın

2. Komut satırına su yazın ve enterlayın

3. Daha sonra şu komutu yazın : am start –n

4. Son olarak yazdığınız komuttan sonra Facebook Messenger içerisinde gizli bir ayarlar sayfası açılmış olmalı.

5. ‘Gate Override’ seçeneğine tıklayın

6. ‘Search Gatekeepers’ seçeneğine tıklayın

7. Şu aramayı yapın: internal

8. Messenger_internal_prefs_android seçeneğini ‘YES’ olarak ayarlayın.

9. Tarayıcınızda geri simgesine tıklayın

10. MobileConfig seçeneğini bulun ve üzerine tıklayın

11. Wave2 terimini arama satırına girin.

12. ‘wave2 montage enabled’ seçeneğini ‘false’ yapın

13. Messenger’ı yeniden başlatmak için sağ alt köşedeki ‘Restart Now!’ seçeneğine tıklayın.

Facebook Messenger Day’i devre dışı bırakmak (Root erişimi olmadan)

Root erişimi sahibi olmayan kullanıcıların kullanabilecekleri bu yöntemde ‘evilwombat’ isimli bir XDA üyesinin yaptığı Facebook ve Messenger uygulamalarının modlu versiyonunu kullanacağız. Bu versiyonlar reklam sayısı azaltılmış, gereksiz özellikler çıkarılmış hale getirilmişler. Buna ek olarak ‘dahili ayarlar’ seçeneğine ‘shell’ komutu kullanmadan erişebilme imkanını da beraberinde getiriyor.

Normalde uygulama içerisindeki ayarlar menüsünü mevcut Messenger uygulamalarıyla birlikte açmak için root erişimi gerekir. Fakat bu versiyonda Facebook Messenger uygulamaları modlandığı için yüklendiğinde, bu menüye kolayca erişebiliyorsunuz. Eğer bu versiyonu kullanmayı tercih ederseniz, 1’den 9’a kadar olan adımı atlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, Facebook kendi uygulamalarında veri paylaşımı için anahtar tabanlı yetkilendirme kullandığı için bu yöntemi kullanmaya başlamadan önce, Facebook’a ait tüm uygulamaları silmeniz gerekiyor. Yani Facebook’un kendisi, Facebook Messenger, Facebook Messenger Lite, Page Manager gibi tüm uygulamaları silmelisiniz. Kuracağımız uygulama kendi APK’sını, kendi anahtarı ile imzalayacağı için, Facebook ailesinden diğer uygulamalarla çakışabiliyor.

Öncelikle diğer Facebook uygulamalarını sildikten sonra yeni uygulamayı yükleyerek, aşağıdaki adımları takip ediyoruz.

1. Messenger uygulamasını açın

2. Ayarlara gelin

3. Internal Menu seçeneğine tıklayın

4. ‘MobileConfig’ seçeneğini bulun ve üzerine tıklayın

5. Wave2 terimini arayın

6. Wave2 seçeneğini ‘false’ a getirin

7. Facebook Messenger’ı yeniden başlatmak için altta bulunan ‘Restart Now’ seçeneğine tıklıyoruz.

Evet, aslında bu yöntemde takip ettiğimiz adımlar, root yöntemindekilerle aynı. Fakat bu yöntemde menü ‘Internal Menu’ seçenekleri halihazırda Facebook Messenger uygulamasının ayarlar bölümünde bulunduğu için, bir çok yönergeyi atlayabiliyoruz. Yapmamız gereken tek şey menü içerisine girerek, bu yeni özelliği gizli iç menüden devre dışı bırakmak. Böylece Facebook My Day özelliğinin uygulamanızda mütemadiyen başınızı ağrıtmasının da önüne geçmiş oluyorsunuz.