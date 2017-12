Can Sıkıntısı, Sanılanın Aksine Zararlı Değil Faydalı!

Bilim insanlarının araştırmalarına göre can sıkıntısı, kişilerin merak ve yaratıcılık duygularını tetikliyor. Can sıkıntısının zararlı mı faydalı mı olacağına ise kişilerin can sıkıntısına tepkileri belirliyor.

Şu ana kadar gerçekleştirilen araştırmalar can sıkıntısının sağlığa zararlı, yaşam süresini kısaltacak kadar negatif etkiye sahip bir durum olduğunu gösteriyordu. Fakat İngiltere’deki Lancashire Üniversitesi’nden Sandi Mann’in araştırmaları, can sıkıntısının bazı olumlu etkileri olabileceğini ortaya çıkardı. Mann’in söylediğine göre can sıkıntısı merak duygusunu, hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştiriyor. Canı sıkılan kişiler yeni arayışlar içine girerek hayal güçlerini ve merak duygularını kullanarak yeni bir şey yaratabiliyorlar. Kanada’daki York Üniversitesi’nden John Eastwood da can sıkıntısı konusuna ilgi duyan bir başka bilim insanı. Eastwood, araştırmalarından daha iyi sonuç alabilmek için sürekli canı sıkılan kişileri iki gruba ayırıyor. Birinci grupta tez canlı, sürekli yeni arayışlar içinde olan ve durağan bir hayatı kabul etmeyen kişiler yer alıyor. İkinci grupta ise bunun tam aksine kendilerini güvende hissettikleri alanın dışına çıkarmayan kişiler yer alıyor. Eastwood, canı sıkılan kişilerin teknolojiye sarılarak bir an önce can sıkıntılarına son vermelerinin yalnızca gelecekte daha fazla canlarının sıkılmasına ve tatminsizlik yaşamalarına neden olacağını da belirtiyor. Can sıkıntısının en büyük zararı ise kişileri kendine zarar vermeye yönlendirmesidir. Güney Afrikalı gençler ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre sigara, alkol, uyuşturucu vb. zararlı maddeleri kullananların en büyük gerekçesi can sıkıntısı. Belki daha az zararlı gibi görünebilir fakat can sıkıntısından yemek yeme gibi bir durum da söz konusudur. Uyuşturucu ya da sigara kadar zararlı olmasa da sağlığa zararlı ürünlerin can sıkıntısı ile tüketilmesi de önemli bir problemdir. Texas A&M Üniversitesi’nden Heather Lench ise can sıkıntısının bir faydası olması gerektiğine inanıyor. Lench’e göre korku duygusunun tehlikeden, üzüntünün gelecekteki hatalardan koruduğu gibi can sıkıntısının da bir faydası olmalı. Lench, can sıkıntısının insanlardaki merak duygusunu tetiklediğine vurgu yapıyor. Bilim insanına göre canı sıkılan kişiler daha fazla merak içinde oluyor ve yeni bir şeyler denemeye daha müsait oluyorlar. Gerçekleştirilen bir deneyde denekler 15 dakika boyunca boş bir odada yalnız bırakılmış ve yapabilecekleri tek şeyin bir ipi çekerek ayak bileklerine elektrik vermek olduğu söylenmiştir. Deneklerin çoğu can sıkıntısı nedeniyle meraklarına yenik düşerek ipi çekmiştir.

