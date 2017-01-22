Can Sıkıntınızı Giderecek En İlginç 10 İnternet Sitesi

İnternette her alanda sayısız site bulunmasına rağmen, hepinizin internette dolaşırken sıkıldığı zamanlar vardır. Sürekli Facebook, Twitter gibi siteleri ziyaret etmek, bir süre sonra kendinizi kısır bir döngü içinde bulmanıza neden oluyor ve bu da internette yeni şeyler keşfetmenizi engelliyor. İlginç internet siteleri arıyorsanız, aşağıda paylaştığımız sitelere göz atmanız sizin için faydalı olabilir.
Bu internet sitesi, sizi yaklaşık bir dakika boyunca eğlendirecek rastgele sitelere yönlendiriyor.
Bu siteye girdikten sonra ne yazarsa yazın kodlar, ekranda anlamlı halde görüntüleniyorlar. Siyah arka plan ve yeşil renkteki yazı tipinin de yardımıyla, kendinizi biraz olsun bir hacker gibi hissedebiliyorsunuz.
Yaklaşık olarak 1,28 milyar Facebook kullanıcısı tek bir sayfada toplayan bu sitede ekranın herhangi bir noktasına tıkladığınızda karşınıza bir Facebook kullanıcısının profili geliyor.
Bu sitede sadece farenizi hareket ettirerek çok ilginç tasarımlar oluşturabiliyorsunuz.
Aynı Weave Silk gibi, This Is Sand de kumla ilginç tasarımlar ortaya çıkarmanıza izin veriyor. Siteye girip tasarım sayfasını açtıktan sonra sağ üst köşede bulunan yuvarlağa tıklayarak renk seçebilir ve daha sonra farenin sağ tuşuna basarak ekranın herhangi bir yerine kum dökerek tasarımınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android uygulaması da bulunuyor.
Bu site çeşitli enstrümanlar, efektler ve sesler arasından seçim yaparak kendi şarkınızı yapmanızı sağlıyor.
Yağmur, gök gürültüsü, dalga, rüzgar, kuş vb. şeylerin seslerini tek tek ya da hep birlikte dinlemenize olanak tanıyan bir site. Üstelik bu seslerin şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Sitenin Android uygulaması bulunduğunu da belirtelim.
The Nicest Place On The Internet
Hiç tanımadığınız insanların size sarıldığı bir internet sitesi.
Eğlenceyi ve iyiliği birleştiren bu internet sitesinde vereceğiniz her doğru cevap, bağışlanacak 10 pirinç tanesi anlamına geliyor.
Adından da anlaşılacağı üzere, bu site ekranınızda ölü piksel olup olmadığını anlamanızı sağlıyor.
Yorumlar