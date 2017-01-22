Can Sıkıntınızı Giderecek En İlginç 10 İnternet Sitesi

Sıkıldığınız anlarda ziyaret edebileceğiniz 10 ilginç internet sitesini derledik.

İnternette her alanda sayısız site bulunmasına rağmen, hepinizin internette dolaşırken sıkıldığı zamanlar vardır. Sürekli Facebook, Twitter gibi siteleri ziyaret etmek, bir süre sonra kendinizi kısır bir döngü içinde bulmanıza neden oluyor ve bu da internette yeni şeyler keşfetmenizi engelliyor. İlginç internet siteleri arıyorsanız, aşağıda paylaştığımız sitelere göz atmanız sizin için faydalı olabilir.

The Useless Web

Bu internet sitesi, sizi yaklaşık bir dakika boyunca eğlendirecek rastgele sitelere yönlendiriyor.

Hacker Typer

Bu siteye girdikten sonra ne yazarsa yazın kodlar, ekranda anlamlı halde görüntüleniyorlar. Siyah arka plan ve yeşil renkteki yazı tipinin de yardımıyla, kendinizi biraz olsun bir hacker gibi hissedebiliyorsunuz.

Faces of Facebook

Yaklaşık olarak 1,28 milyar Facebook kullanıcısı tek bir sayfada toplayan bu sitede ekranın herhangi bir noktasına tıkladığınızda karşınıza bir Facebook kullanıcısının profili geliyor.

Weave Silk

Bu sitede sadece farenizi hareket ettirerek çok ilginç tasarımlar oluşturabiliyorsunuz.

This Is Sand

Aynı Weave Silk gibi, This Is Sand de kumla ilginç tasarımlar ortaya çıkarmanıza izin veriyor. Siteye girip tasarım sayfasını açtıktan sonra sağ üst köşede bulunan yuvarlağa tıklayarak renk seçebilir ve daha sonra farenin sağ tuşuna basarak ekranın herhangi bir yerine kum dökerek tasarımınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca iOS ve Android uygulaması da bulunuyor.

Incredi Box

Bu site çeşitli enstrümanlar, efektler ve sesler arasından seçim yaparak kendi şarkınızı yapmanızı sağlıyor.

A Soft Murmur

Yağmur, gök gürültüsü, dalga, rüzgar, kuş vb. şeylerin seslerini tek tek ya da hep birlikte dinlemenize olanak tanıyan bir site. Üstelik bu seslerin şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Sitenin Android uygulaması bulunduğunu da belirtelim.

The Nicest Place On The Internet

Hiç tanımadığınız insanların size sarıldığı bir internet sitesi.

Free Rice

Eğlenceyi ve iyiliği birleştiren bu internet sitesinde vereceğiniz her doğru cevap, bağışlanacak 10 pirinç tanesi anlamına geliyor.

Do I Have A Dead Pixel

Adından da anlaşılacağı üzere, bu site ekranınızda ölü piksel olup olmadığını anlamanızı sağlıyor.