Dünyanın en büyük bitcoin madenci cihaz üreticilerinden biri olan Canaan, madencilik yapan ısıtıcı üreteceklerini açıkladı.

Bitcoin madenciliği, son dönemde yaşanan değer kaybına rağmen popülaritesini koruyor ve yaygınlatıkça da özellikle bitcoin madenci cihaz üreticileri, pek çok ilgi çekici proje sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'bitcoin madenciliği yapan TV' geliştirdiğini açıklayan ve bu televizyonu tanıtan Canaan, ilgileri üzerinde toplamayı başarmıştı.

Şirket şimdi de bitcoin madenciliği yapan ısıtıcılar üreteceğini açıkladı. Henüz bu ısıtıcıların nasıl çalışacağına ya da özelliklerine dair detaylı bilgi yok ancak fikir bile yeterince ilgi çekici. Aynı zamanda genel anlamda kripto para madenciliğinin giderek yaygınlaştığını düşünürsek, Canaan'ın madencileri ev aletlerine entegre etme çabası da aslında oldukça mantıklı.

Şirket yeni madenci ısıtıcı projesinden bahsettikten sonra bir de 30T Avalonminer A9 isimli ürünü hakkında bilgi verdi. Saniyede ise 26.5 ile 30 terahash işlem kapasitesine sahip 7 nm çiplere sahip olan 30T Avalonminer A9, 60w ile 70w/T performansı ile de dikkat çekiyor.