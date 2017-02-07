Çanakkale'deki Deprem İçin Melih Gökçek'ten HAARP İddiası!

İki gündür Çanakkale merkezli depremler İstanbul ve İzmir’i sallarken Melih Gökçek’ten H.A.A.R.P olabileceğine dair iddialarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı en çok kullanan politikacı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, iki gündür Çanakkale merkezli depremler hakkında Twitter’dan yaptığı yorumlarla Türkiye’nin gündemine yeniden oturdu.

Gökçek’in iddiasına göre yaptığı araştırma sonucunda Çanakkale Denizi taraflarında sismik araştırmalar yapan bir gemi bulunuyor. Bu geminin Webtekno olarak daha önce videomuzda konu edindiğimiz H.A.A.R.P olacağını işaret eden Gökçek, “Bu geminin ne araştırdığı ve hangi ülkeye ait olduğu acilen çözülmeli” diyerek uyarıda bulunuyor.

“Depremin suni olarak yapılacağından ciddi endişe taşıyorum” diyerek H.A.A.R.P ile alakalı 4 video paylaşan Melih Gökçek, aynı zamanda bizim de hazırlamış olduğumuz videomuzu paylaşmış.

Bundan yıllar önce 1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi ile ilişkilendirilen H.A.A.R.P konusu hakkında Melih Gökçek’in de paylaştığı videomuzu izleyebilir, konu hakkında “H.A.A.R.P nedir? Yapay deprem yapabilir mi?” gibi sorularınızın cevabını söz konusu videomuzdan öğrenebilirsiniz.