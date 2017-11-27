Çankırı'da Oluşan Esrarengiz Obruklardan Korku Yaratıyor

Çankırı'da, derinliği 15 metreyi bulan obruklardan dolayı bir köyde deprem gibi sarsıntılar meydana geliyordu. En sonunda AFAD devreye girerek, köyü tahliye etme kararı aldı.

Çankırı’ya bağlı İnandık Köyü’nde eşine az rastlanır bir olay yaşanıyor. Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyün altının bomboş olduğu ve bu yüzden birden fazla obruğun oluştuğu ortaya çıktı. Bölgenin altı boş olduğu için sürekli “deprem” varmış gibi sallanan İnandık Köyü, ilk olarak 2016 yılında yer sarsıntılarına bağlı olarak 15 metre derinliğinde oluşan bir obruktan dolayı Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğüne başvurmuştu.

Aradan geçen 2 yıllık süreçte AFAD tarafından arazi incelenmiş ve köyün altında boşluklar oluştuğu tespit edilmişti. Bu olayın ardından köyün taşınmasına karar verildi. AFAD, şu anda köyün 1.5 kilometre uzağına 65 konut ve 47 ahırın bulunduğu yeni bir köy inşa ediyor.

AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, AA muhaberine verdiği röportajda, köylülerin kendilerine ilk olarak 2015 yılında başvurusu üzerine bölge hakkında bilgi sahibi olduklarını açıkladı. Bölgede jeofizik ve jeolojik olarak incelemeler yapıldığını söyleyen Korkutata, “Ölçümler sonucunda yer altı haritası çıkarılarak, çökme olabilecek yerler belirlendi. Bunun üzerine köyün tamamının nakledilmesi gerektiğine karar verildi. AFAD Başkanlığının onayının ardından köyün nakil işlemlerine başlandı” dedi.

Köy sakinlerinden Ali Araç, alanın deprem gibi salladığını, hatta inanılmaz şekilde ses çıkardığını söyledi. Bu olaylardan dolayı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyleyen Araç, yeni bölgeye taşınmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Böyle bir olayın, can kaybı olmadan fark edilmesi sevindirici. Umarım tüm vatandaşlarımız kısa ve sorunsuz bir şekilde yeni evlerine geçebilirler.