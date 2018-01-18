Cankurtaran Drone, İlk Kurtarışını Gerçekleştirdi!

Avustralya'da boğulma tehlikesi yaşayan iki genç, dünyada ilk kez cankurtaran drone'ların kullanılmasıyla kurtarıldılar.

Bugün, Avustralya plajlarında yüzen iki genç, dalgaların hedefi oldu ve boğulma tehlikesi yaşadılar. Sahilde görevli olan cankurtaranlar, durumu fark edip hemen harekete geçtiler. Kurtarma çalışmasında, dünyada ilk kez cankurtarma drone'u kullanıldı. Tarihi bir olay olarak nitelendirilen bu kurtarma operasyonu, yaklaşık olarak 70 saniye gibi bir süre içerisinde tamamlandı.

Olay, belirlenen yüzme sınırını, gençlerin ihlal etmesi ve gençlerin, okyanusun dev dalgalarına yakalanmasıyla başladı. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden sahildeki bir kişi, hemen cankurtarana haber verdi. Cankurtaranlar, bu durum karşısında hemen Little Ripper isimli cankurtaran drone'u çalıştırdılar. Drone ile 70 saniye gibi kısa bir süre içerisinde gençlere şişirilebilir bir kurtarma botu ulaştırıldı. Gençlerde bu bot vasıtasıyla sahile gelerek boğulma tehlikesini atlattı.

Böylelikle, teknolojinin hayatımızdaki önemi bir kez daha fark edilmiş oldu. New South Wales eyaleti başkan yardımcısı John Barilaro, tarihi bir olay olarak nitelendirdiği kurtarma operasyonu hakkında, "Daha önce denizde yüzenleri kurtarmak için yüzme tertibatı olan bir drone kullanılmamıştı." dedi. Umarız cankurtaran drone gibi teknolojik gelişmeler hayatımızda hak ettiği öneme sahip olur.