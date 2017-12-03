"Canlı Bomba Çelınç" Yapmaya Çalışırken Tutuklanan Youtuber

ERZURUM’'da bir kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polisler 34 yaşındaki Gökhan B.’nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenekle karşılaştı. Gözaltına alınan ve üzerinden tabancayla sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., kendisinin "YouTuber" olduğunu iddia etti.

Dün saat 16.30 sıralarında Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.’nin beline sarılı bir nesne fark etti. Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, ardından da bomba imha uzmanı çağırdı.

İnternet fenomeni olmak isteyen Gökhan B.’ye polis ekipleri "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. Gökhan B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber’ım" diye yanıt verdi. Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B’nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gökhan B.'nin ayrıca alana gelmeden önce bir süpermarkette fotoğraf çekildiği de belirtiliyor. Youtuber olmak için özellikle bu kadar sıkıntılı bir dönemde "Canlı Bomba Şakası" yapan bu arkadaşın, akıl sağlığı umarız bir an önce düzelir. Belki amacı kötü değildir, ancak yurt dışında bile hoş karşılanması oldukça zor olan bu Youtube şakasının, ülkemizde hem de Erzurum'da yapılması gerçekten büyük cesaret. Siz ne düşünüyorsunuz?