Canlı FIFA Oyununda Muhteşem Hakem Hatası

Pro Evolution Soccer (PES) ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan FIFA, sanal alanda profesyonel futbolu canlandırmak için elinden geleni yapan oyunlardan biri olarak biliniyor. Oyun her ne kadar oldukça gerçekçi bir yapıya oturtulmaya çalışılsa da bazen çok fatal hatalar yapabiliyor. Bu pozisyonda da futbolun gerçekliği FIFA yazılımcıları tarafından eve götürülmüş gibi görünüyor.

Futbol oyunlarında genel olarak iki farklı görüşün olduğu kanaatine sahibim. İlk olarak olabildiğine gerçeğe yakın bir oyun motoru diğer yandan da gerçekliğe bağlı kalarak daha fazla oyun olduğunu gösteren fantastik hareketlerin olduğu bir oyun motoru. Zira FIFA ve PES'in sırasıyla bu iki yaklaşımı tercih ettiğini düşünüyorum. Hatırlayacağınız üzere FIFA'nın 2007 oyununda kaleden kaleye atılan goller oldukça saçmaydı. Zira PES 2013'te Agüero'nun önüne atılan her ara pasını golle sonuçlandırması hayli sinir bozucu bir durum olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdilerde ise her ne kadar bu tip saçma durumlar olmasa da çok ilginç anlarla karşılamadan oyunu tamamlayamıyoruz.

FIFA'nın canlı bir pro maçında karşılaşılan durum tam olarak, bahsettiğimiz 'an'ın somutlaşmış hali gibi görünüyor. FUT Şampiyonlar Kupası Manchester'da oynanan bir maçta defans oyuncusuna verilen ceza izleyicileri de oyuncuları bir yerli hakem hatasında olduğu kadar şok etmeyi başardı. Evet oyunlarda, oyuncuların ayaklarının kafalarından çıktığı durumları gördük ancak hakemin böylesine bir hatalı kararını daha önce hiç tatmamıştık.

Pozisyona baktığımızda, Brezilyalı Ronaldo, rakip ceza sahası içerisine gelen bir topta rakip savunmacı Rio Ferdinand'ın ayağına kayıyor ve hakem faul çalıyor. Ancak bu faulün bir anda penaltı olduğu görülüyor. Yani ceza Rio Ferdinand'a kesiliyor. Daha sonra penaltı atışını videoda izlediğiniz gibi Cristiano Ronaldo kullanıyor ve top kaleciden dönüyor. Ardından da dönen top tekrar Ronaldo'nun ayağına geliyor ve gol oluyor.

Günümüzde hakem hatalarının Video Hakem Uygulaması (VAR) ile minimuma indirilmeye çalışıldığını biliyoruz. Zira bu hatalar kupalara ve şampiyonluklara malolabiliyor. Peki bir oyunun bu anlamda hatasız olması gerekirken oldukça absürt bir hata yapması gerçekten hayretler içerisinde bırakıyor. Sizce bir futbol oyunu nasıl olmalı? Ayrıca bu tip durumlarla hiç karşılaştınız mı? Lütfen yorum olarak yazın.