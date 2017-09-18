Canlı Organizmaların 3 Boyutlu Görüntülerini Alan Mikroskop

Yeni mikroskop organizmaların üç boyutlu görüntülerini çıkararak, araştırmacıların daha detaylı inceleme yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Universidad Carlos III de Madrid’deki araştırmacılar, canlı hayvanlarda hücre gözlemini kolaylaştıracak hızlı üç boyutlu görüntü alabilen yeni bir mikroskop yaptılar. Hedeflenen mikroskopun üretimini yapacak olan ‘4D Nature’ adlı firmanın ortaklarından ve aynı zamanda projedeki araştırmacılardan biri olan Jorge Ripoll yaptığı bir açıklamada “Bir zebra balığının kalbinin nasıl attığını görebiliyor, bu atışların üç boyutlu yapımını ortaya çıkarabiliyoruz” dedi.

QI-scope (QI Görüntüleyici) olarak adlandırılan cihaz saniyede 200 görüntü alabiliyor. Bu yönüyle piyasada mevcut eş odaklı mikroskopların yapabildiklerinden beş adet daha fazla görüntü anlamına geliyor bu sayı. Aynı zamanda her biri düz lazer ışını yayan dört lazere sahip olmakla birlikte, iki adet ekstra lazer takılarak bu sayı altıya çıkarılabiliyor. Birden fazla lazer kullanılarak farklı floresan boyası rengiyle işaretlenmiş farklı hücreler aynı anda görüntülenebiliyorlar. Böylece araştırmacılar her farklı hücre çeşidine bakmak istediklerinde filtreleri değiştirmek zorunda kalmıyorlar.

Bu mikroskop 3 boyutlu görüntü oluşturmak için farklı konumlardan hızlı bir şekilde görüntü alabiliyor ve işlemde yer alan tüm lazerler, kameralar, filtreler ve motorlar gelişmiş bir yazılım üzerinden kontrol ediliyorlar. Ripoll bu konuda şöyle diyor:

“QIs-Scope cihazıyla amacımız sezgisel bir yazılımla kolay kullanım sağlamak. Böylece kullanıcı türleri görerek nerede tarama yapılması gerektiğini kestirebilir, hangi uyarı renklerinin kullanılması gerektiğini anlayabilir ve seçilen renk oranında üç boyutlu görüntüler oluşturabilir.”