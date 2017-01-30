10 saniye gibi son derece düşük bir gecikme süresiyle yayın yapabilmeyi sağlayan canlı yayın platformu BitTorrent Live, Android için kullanıma sunuldu.

BitTorrent, en başından beri tartışmalı torrent uygulamaları ile biliniyor. Fakat protokol, tamamen yasal olan canlı yayın televizyon etkinlikleri için kullanılabilir. BitTorrent Live, daha önce FireTV ve Apple cihazları için kullanıma sunulmuştu. Şimdi de Android için yayınlandı.

BitTorrent Live sayesinde, spor müsabakaları, müzik etkinlikleri ve daha fazlası ücretsiz bir şekilde canlı olarak yayınlanabiliyor. BitTorrent’in P2P özelliği, kullanıcıların HTTP ile yapılan canlı yayınlarda yaşanan olağan gecikme sorunlarından kaçınmasını sağlar. Şirket, kendi internet sitesinde BitTorrent Live’ı şöyle tanımlıyor: “BitTorrent Live; haber, spor, müzik, teknoloji ve gençlik kültürünü kapsayan kanallarla dolu çok kanallı, canlı ve doğrusal bir video yayın platformudur.”

BitTorrent’in özel protokolünü ve P2P ağını kullanarak kullanıcılar arasında bütün bu canlı verinin paylaşılması, pahalı uyduların ve abonelik paketlerinin gerekli olmadığı anlamına geliyor. BitTorrent’in gecikme süresi 10 saniye civarında, ki bu gecikme süresi bir dakikayı bulabilen Sling TV gibi servislerin gecikme sürelerinden çok daha az.

Şu anda BitTorrent üzerinden Newsmax TV, NASA, Heroes TV, Fightbox, Clubbing TV, Fast&Fun, OANN, Filmbox Arthouse, One World Sports, TwiT, NUsic TV ve OpenNews TV gibi kanallar izlenebiliyor. Ayrıca platforma her gün yeni kanallar ekleniyor.