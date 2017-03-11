BBC News'un canlı yayında yaptığı röportaj, iki ufaklık tarafından aşırı eğlenceli bir şekilde bölündü.

BBC News'un canlı yayınına katılarak Kuzey Kore ile ilgili soruları yanıtlayan Profesör Robert Kelly, muhtemelen en tatlı canlı yayın kazalarından birinin de kurbanı oldu.

Takım elbisesi ve ciddi duruşu ile soruları yanıtlmaya çalışan Kelly'nin çocukları bir anda odaya daldı. Önce içeri giren küçük kız hiçbir şey yokmuş gibi babasını izlerken onu önce yürüteci ile evin bebeği, daha sonrasında da olayın farkına vararak adeta odaya uçan dadı takip etmiş. Ortaya ise bu komik görüntü çıkmış.

Tabi görüntü eğlenceli olsa da Kelly'nin tavırları, bazıları tarafından eleştirilmesine de neden olmuş. Aslıda eleştirenler de haklı. Çocuğu elinin tersiyle itmektense odadan dışarı güzel bir şekilde çıkarıp röportajına devam edebilirmiş.